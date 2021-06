Les Français rencontreront les Australiens lors de trois test-matches: le 7 à Sydney, le 13 à Melbourne puis le 17 à Brisbane.

"En dehors de la Nouvelle-Zélande, c'est au niveau mondial l'équipe qui a le plus de réserve", a affirmé au Sydney Morning Herald M. Johnson, en dépit de l'absence de figures de proue tels que Antoine Dupont et Romain Ntamack.

"Ils ont toujours eu du talent mais maintenant ils ont un groupe de jeunes vraiment doués qui arrivent", a-t-il avancé.

"Ils sont passés par le système des moins de 20 ans. Ils ont gagné deux Coupes du monde d'affilée et en général, si vous avez consécutivement deux bonnes équipes de moins de 20 ans, cela fait une bonne équipe quelques années plus tard", a-t-il rappelé.

"Ils ont de joueurs jeunes et talentueux qui jouent à l'instinct et avec un style (...) français. C'est l'équipe la plus dangereuse d'Europe. Sans aucun doute", a dit Scott Johnson.

Une quarantaine de 14 jours obligatoire étant imposée par les autorités australiennes à toute personne arrivant de l'étranger, la France a été contrainte de laisser derrière elle de nombreux cadres, notamment des joueurs des clubs concernés concernés par la finale du Top 14, Toulouse et La Rochelle, le week-end prochain.

La France a donc préféré miser sur de jeunes joueurs pour constituer sa liste complète des 42 joueurs retenus dimanche pour la tournée en Australie. Parmi eux figurent Damian Penaud, Teddy Thomas et Romain Taofifenua, les seul qui comptent plus de 20 sélections.

A l'inverse, les Wallabies comptent de nombreux joueurs expérimentés, parmi lesquels le capitaine Michael Hooper (105 sélections) et James Slipper (100) alors qu'un grand nombre comptent plus d'une cinquantaine de sélections. La sélection française compte une forte proportion de joueurs qui ont remporté ces titres mondiaux en 2018 et 2019, notamment le deuxième ligne du Stade français Pierre-Henri Azagoh, son homologue du Racing 92, Ibrahim Diallo, et Florent Vanverberghe de Castres.

Au total, le sélectionneur Fabien Galthié compte 23 néophytes, dont l'arrière de Perpignan Melvyn Jaminet, qui n'a jamais joué au-dessus de la Pro D2, et le demi de mêlée de Pau Clovis Le Bail.

Les Wallabies ont remporté la dernière rencontre entre les deux équipes en novembre 2016, mais ils n'ont pas joué de tests depuis les deux matchs nuls consécutifs contre l'Argentine à la fin 2020, qui ont clôturé une saison irrégulière avec une seule victoire sur six.