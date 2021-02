"C’est quand même l’arbitre qui dirigeait la finale de la dernière Coupe du Monde, c’est un des meilleurs du monde même s’il a arrêté sa carrière." William Servat ne tarit pas d'éloges au moment d'aborder la question de l'intégration de Jérôme Gracès dans le staff du XV de France. L'ancien arbitre international a accepté de prêter main forte aux Bleus à l'approche du Tournoi des 6 Nations 2021 qui débute ce samedi, face à l'Italie (15h15). Un apport de taille lorsqu'on sait que les hommes de Galthié se sont montrés particulièrement indisciplinés lors de leurs dernières sorties. Pourtant, malgré 16 pénalités concédées contre le Pays de Galles (38-21) et 14 contre l'Irlande (35-27), la France est sortie vainqueur de ces deux duels. Mais en finale de l'Autumn Nations Cup face à l'Angleterre, les 16 coups de sifflet à nouveau subis ont coûté le match (22-19 a.p).

Gommer l'indiscipline, mais pas seulement

"On veut diminuer d’au moins 50% les pénalités qu’on donne. Trois points, ça coûte cher dans un match international", analyse Bernard Le Roux. "On peut aussi mieux communiquer avec l’arbitre, voir les petits gestes qu’on peut faire qui ne sont pas bien vus. Il faut être à la limite de la règle." Jérôme Garcès est donc aussi là pour aider non seulement sur des points techniques spécifiques, mais aussi pour permettre à l'équipe de mieux communiquer avec l'homme au sifflet. Un constat que partage le pilier du Stade Toulousain Dorian Aldegheri : "C’est très enrichissant, il a pu intervenir dans les séances vidéo et dans les séances de collectif. Il nous corrige et il échange avec nous." Un membre du staff comme les autres, qui fait pleinement partie du groupe.

En plus de ce côté communication, il y a donc les phases spécifiques de travail comme dans le jeu au sol. "On a pu voir certains points à améliorer comme les rucks. On travaille sur le détail", confirme Aldegheri. Que ce soit contre l'Irlande ou contre l'Angleterre, les français ont été sanctionnés 9 fois dans le jeu au sol, un total trop conséquent à ce niveau-là. William Servat en est conscient, même s'il sait qu'il est impossible de sortir une copie sans fautes. L'objectif, c'est d'en faire le moins possible. "Il faut mettre la notion de combat au service collectif et ne pas être pénalisés. On essaie d’avancer là-dessus et gommer les petites erreurs qui nous ont causé des pénalités même si aujourd’hui, le jeu appelle la faute." La discipline des Bleus sera particulièrement scrutée durant ce Tournoi. Les résultats permettront sûrement de voir quel est l'impact de l'apport de Jérôme Garcès.

Par Yanis Guillou