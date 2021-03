Que vous inspire la situation actuelle autour du XV de France ?

Avant tout, un sentiment de gâchis. On avait une équipe de France qui, après des années de disette, recommençait à gagner. Elle donnait de l’espoir à tous ceux qui aiment ce sport, avec des résultats positifs et qui reposent sur une génération exceptionnelle. Il faut que cette équipe hors norme s’exprime au sein d’un cadre d’exception. Avec la gestion de cette crise, on s’aperçoit que c’est tout l’inverse. Aujourd’hui, tout ce travail est anéanti par cette affaire. Encore une fois, le rugby offre une image déplorable. C’est ce qui donne la sensation d’un énorme gâchis. Et des inquiétudes. Quand on n’est pas capable de gérer sereinement une bulle sanitaire de huit semaines, on peut s’interroger sur la capacité à organiser une Coupe du monde.

Une enquête interne a été demandée par le ministère : qu’en attendez-vous ?

Il est normal que la ministre demande des comptes. Elle a donné sa confiance à Bernard Laporte pour que l’équipe de France puisse participer au Tournoi des 6 nations. La confiance d’une ministre, c’est quelque chose de lourd. Roxana Maracineanu s’est engagée personnellement pour alléger les contraintes qui s’appliquent à tout le monde, à tous les citoyens. Elle l’a fait en contrepartie d’engagements forts. Et ces engagements n’ont pas été respectés : quatre clusters autour des équipes de France, ce n’est pas rien ! Cela nécessite évidemment une enquête. Si des manquements sont avérés ou pire, des mensonges, il faudra des sanctions fortes. Mais saura-t-on la vérité, dans cette affaire ?

Pourquoi ne la saurait-on pas ?

Qui met-on pour mener cette enquête ? Si c’est une enquête interne menée par Bernard Laporte et Serge Simon, c’est une farce.