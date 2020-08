Au cœur de la forêt landaise, à Sabres, on a retrouvé le staff du XV de France, pas tout à fait au complet car Raphaël Ibanez était avec les arbitres en stage. Mais Fabien Galthié et ses lieutenants étaient bien présents sur le terrain d'un centre de vacances et dans un gymnase. Sous leur autorité s' ébattaient une quarantaine de jeunes issus des « pôles espoirs » de Nouvelle-Aquitaine, Talence Bayonne et Pau. Plsu des joeuurs de Tarbes, Tyrosse, Bayonne, Biarritz,

CABBG et Mont-de-Marsan. Les grands clubs étaient déjà représentés et l'on nous montrait déjà quelques Crabos plein de promesses. Qui un troisième ligne, qui un ouvreur dont on pronostique la présence dans les premières équipes de Farnce.

Fabien Galthié ne venait pas faire de la représentation ou inaugurer des chrysanthèmes. Nous en avons eu la preuve dès notre entrée dans le gymnase censé protéger tout le monde de la chaleur saharienne. Galthié en personne, puis Shaun Edwards, Karim Ghezzal, William Servat, Laurent Labit Thibaut Giroud se sont adressés à eux devant des graphiques et des vidéos tournées le matin même.

Les jeunes ont eu droit à un vrai stage avec des données GPS personnalisées et des observations du même tonneau que les joueurs du XV de France. Ils ont fait connaissance avec les mètres parcourus, la VO2 Max, le temps passé à vitesse maximale. On a mesuré leur capacité d'accélération, le temps qu'ils ont passé à cent pour cent. Fabien Galthié a insisté sur une limite apparemment décisive, celle des 21 kilomètres à l'heure. Il a aussi mis le doigt sur une statistique issue du dernier tournoi, savoir jouer au pied, souvent, pour mettre la pression à l 'adversaire, ce serait la condition sine qua non pour gagner un match international.

Ces apprentis champions, déjà sélectionnés ont parfois pris des notes, ils ont tous écouté sagement en se disant qu'un jour peut-être, ils seront soumis à tous ces paramètres à Marcoussis avant un match du Tournoi. Puis, dans la foulée, ils sont revenus sur le terrain. Cobayes de cobayes car Fabien Galthié ne l'a pas caché, ces séances servaient aussi de laboratoire à un staff qui veut s'améliorer à chaque période internationale. « V1 » du Tournoi à la V2 des tests de l'automne a expliqué le sélectionneur. « Même au cours de ce stage, nous allons nous adapter et évoluer. » ; « Nous voulons de passer de la Les jeunes sont allés dans la foulée expérimenter in vivo le fameux jeu à haute intensité prônée par Galthié, des séances de quatre ou trois minutes plein pot avec un ballon qui ne sort jamais où l'on passe de l'attaque à la défense. Où l'ont est à la limite de perdre le contrôle de soi-même, voilà le régime qui doit amener les jeunes et les moins jeunes Français vers les sommets.