Au soir de la finale 2019, quand le Stade toulousain retrouvait les honneurs d'un titre sept ans après son dernier Brennus, un certain Eddie Jones avait ces mots flatteurs : « les Toulousains ont une très belle jeunesse et au milieu, il y a le petit Dupont. Il a fait un match de champion. » Depuis, les louanges ne cessent plus sur le demi de mêlée toulousain. « Ce qui est vraiment incroyable, c'est cette télépathie et cette anticipation qu'il a pour savoir à l'avance où va aller le ballon » applaudissait Brian O'Driscoll à son sujet, il y a un mois. Le compliment pèse d'autan plus que le CV de laudateur est immense. « Il sait toujours dans quelle zone il doit amener son équipe, il a toute l'expérience pour ça et malgré le manque d'années au plus haut niveau. Dupont incarne toute l'excitation qui monte autour de cette équipe de France. Son association avec Ntamack, nous sommes partis pour la voir pendant pas mal d'années. C'est une charnière tellement créative et qui s'est vraiment construite une complicité de jeu à Toulouse, dont l'équipe de France profite. Avec leurs qualités d'appuis, quelques avants vont faire des cauchemars à l'idée de défendre sur eux. »

« En 2023, ils vont faire peur »

Ce son de cloche trouve désormais un écho amplifié tout autour de la planète. En Nouvelle-Zélande, où Aaron Smith est sans contestation le meilleur demi de mêlée du monde depuis 10 ans, on observe d'un œil épaté l’avènement d'Antoine Dupont, en Europe.

Cette semaine, l'ouvreur des Crusaders Bryn Hall et l'ancien talonneur All Black James Parsons étaient les invités du Podcast Aotearoa Rugby Pod. L'occasion de revenir sur la forme des Français. « En 2023, ils vont faire peur » assure Bryn Hall. « C'est la suite logique de leurs succès chez les moins de 20 ans. Ils arrivent et ils construisent quelque chose de spécial. Oui, ils vont être très dangereux dans quelques années et c'est quelque chose qu'on n'avait pas dit depuis longtemps à propos des Français. »

Les deux Néo-Zélandais en viennent ensuite aux performances de la charnière des Bleus. Pour Parsons, « le numéro 9, Dupont, a ces superbes lignes de course de soutien offensif. Mais il est aussi très juste dans ses choix et colle très bien au ballon. Il n'en est jamais loin et fait toujours le bon choix de jeu entre la passe, la continuité du jeu et d'un seul coup, il joue pour lui. C'est un sniper : quand l'espace s'ouvre, il fonce immédiatement. »

Ntamack, aux côtés de Dupont, attire également les compliments. « A 21 ans, il a été très précis dans son face-à-face avec Sexton. L'équilibre de son jeu est impressionnant. Ses jeux au pied offensifs ont déjà amené plusieurs essais. Il est très fort en attaque mais il a aussi cette intelligence pour prendre un peu de recul et jouer au pied dans le dos de la défense, quand le jeu le réclame et que les ailiers adverses sont avancés. Il l'a fait face aux Irlandais avec succès, en plus de son jeu de passes qui a ouvert des espaces pour ses coéquipiers. »

Et Parsons de poursuivre : « A 21 ans, on parle beaucoup de Lolesio (ouvreur de l'Australie) et de tout ce qu'il doit encore améliorer dans son jeu. Mais Ntamack est en avance. Il ne débute pas, il est déjà dans le circuit depuis quelques temps et ne fait que s'améliorer. Il l'a encore montré le week-end dernier, face à une belle équipe d'Irlande. »