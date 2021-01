On note la présence de trois joueurs à 0 sélections au sein d’un groupe qui s’inspire énormément de celui qui a joué la Coupe d’Automne des Nations en novembre dernier. Il s’agit du Parisien Julien Delbouis et du Racingman Georges-Henri Colombe. A noter aussi l’appel de la sensation actuelle du Racing 92, Donovan Taofifenua qui profite certainement de sa polyvalence par rapport à l'autre sensation, toulousaine cette fois, Matthis Lebel. Du côté des blessés, François Cros fait partie de la sélection alors que Romain Ntamack est bel et bien absent.





Le XV de France sera en stage du 25 janvier au 5 février à Nice avant de s’envoler à Rome pour affronter la Squadra Azzura.