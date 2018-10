XV de France - Arthur Iturria et Damian Penaud, essais concluants pour Brunel

La polyvalence est devenue, au fil des années, un des critères importants de sélection au niveau international. Elle l’est d’autant plus pour Jacques Brunel, pas du tout farouche au repositionnement dans l’intérêt supérieur de l’équipe. En cette année où il a largement eu assez de sa main droite pour compter les bonnes nouvelles, le patron des Bleus peut au moins se targuer de deux belles réussites. Relancer Arthur Iturria après son aventure malheureuse en Écosse en lui dessinant un avenir en troisième ligne, c’est son idée. Désembouteiller le poste de centre, le plus concurrentiel en France avec celui de demi de mêlée, et renforcer par la même occasion celui, bien plus dégarni, d’ailier, en décalant le talentueux Damian Penaud, c’est encore son idée.

Top 14 - Arthur Iturria (Clermont) repositionné avec le numéro 6 au poste de troisième ligne aile contre ToulonIcon Sport

Avant de pouvoir les tester lui-même en novembre, le sélectionneur du XV de France a pu compter sur l’aide de Franck Azéma et son staff, qui ont joué le jeu en repositionnant les deux hommes depuis le début de saison (5 titularisations toutes compétitions confondues en numéro 6 pour Iturria, 5 à l’aile pour Penaud). Une coopération récompensée par des prestations plus que convenables des intéressés à leur nouveau poste.

" On les utilisera dans ce sens "

Pour le plus grand bonheur de Brunel : "Ils m’ont convaincu et on les utilisera dans ce sens dans un premier temps. Arthur est polyvalent mais la priorité sera de le faire jouer au poste de troisième ligne aile. On en avait parlé avec le staff clermontois et c’était envisagé depuis quelques mois. C’est un peu la même chose pour Damian Penaud à l’aile, tout comme Gaël Fickou, qui est polyvalent et qu’on a déjà essayé aux deux postes". Mais contrairement à Penaud, le neo-Parisien n’a pas été titularisé une seule fois à l’aile depuis le début de la saison.

Ces deux essais concluants sont d’autant plus satisfaisants pour le patron des Bleus qu’ils lui ouvrent le champ des possibles pour organiser son équipe de départ, l’équilibrer, la modifier en cours de match et parer aux éventuelles blessures. Il aurait aimé avoir cette chance au poste de troisième ligne centre, lui qui avait demandé à y voir plus souvent Kévin Gourdon sans obtenir d’écho favorable du staff rochelais. "Il n’était pas vraiment un titulaire l’an dernier. La Rochelle a certainement des joueurs avec de meilleures aptitudes et a également un équilibre à trouver. Voir Gourdon en 8 faisait partie des possibilités mais si on regarde les derniers matchs, il n’est ni 8, ni 7, ni 6". Ni dans la liste pour la tournée, du coup.