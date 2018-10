Test Match - Bernard Le Roux (France) : "Je sentais de l'air dans mon oeil"

Rugbyrama : D'abord, souffrez-vous beaucoup en raison de cette double fracture de la pommette ?

B.L. : Franchement, ça va, je n'ai pas trop mal. Mais, je me souviens avoir dit à « Lolo » après la rencontre qu'il y avait quand même un truc bizarre. De fait, pendant le match, je sentais de l'air dans mon œil. Quand je suis allé passer les examens, je me doutais qu'il y aurait quelques chose d'important. Voilà, c'est comme ça.

Quel est votre sentiment après avoir été contraint de déclarer forfait pour la tournée de l'équipe de France ?

B.L. : C'est un mélange de frustration et de déception. C'était mon premier match depuis cinq semaines en raison de ma suspension. J'avais déjà trouvé le temps long. Il me tardait de revenir, je m'étais préparé comme un fou. J'avais cet objectif d'être retenu pour la tournée de novembre et j'avais apprécié que Jacques (Brunel, N.D.L.R.) me fasse confiance malgré ma suspension. Et puis voilà... Pendant quatre semaines, je ne vais rien pouvoir faire, même pas de la musculation. Il ne faut aucune pression dans mon œil. Mais j'espère pouvoir rejouer dans cinq ou six semaines. Je vais devoir prendre mon mal en patience. Mon premier entraîneur en Afrique du Sud m'a dit un jour : "Le rugby ne fait pas seulement mal au corps, il fait aussi mal au cœur." J'espère revenir quand même en forme et retrouver l'équipe de France pour le Tournoi des 6 Nations.

Que vous a dit Jacques Brunel ?

B.L. : Il ne m'a rien promis quand je l'ai appelé pour le prévenir. Il était évidemment déçu mais il m'a juste dit de continuer à travailler dur et qu'on se verrait peut-être pendant le Tournoi des 6 Nations. Il n'y a rien de sûr mais je vais tout faire pour marquer des points dès que je vais revenir avec le Racing.

Selon vous, quel sera le niveau de performance de l'équipe de France lors de la prochaine tournée ?

B.L. : Il y a une très bonne équipe de France. Avec le retour de Camille Lopez qui est excellent, on va avoir une belle ligne de trois-quarts. Tout le monde est en forme, notamment les Clermontois et aussi des garçons chez nous (au Racing) comme Teddy Thomas. Je suis vraiment confiant, je pense que l'équipe de France va faire une bonne tournée. Avec ou sans moi.