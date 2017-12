XV de France : Mignoni "Si on doit aider l’équipe de France, on le fera"

"Il y a eu des contacts avec Sébastien Bruno mais c’est à la Fédération d’annoncer ce qui doit l’être. L’ensemble du club ne s’opposera pas à ce qu’il aille en équipe de France parce que c’est une fierté pour lui et pour nous. Si on doit aider l’équipe de France, on le fera", a d’abord commenté Pierre Mignoni. Puis le manager du LOU confie avoir eu Bernard Laporte tout en attendant "que les gens se mettent en place pour que personne ne soit lésé."

Quant à son cas personnel, "ce qui est sûr c’est que mon rôle de manager ne me permet pas de partir du club. Je l’ai fait avec les Barbarians sur une période définie, au mois de juin, mais il est impossible et impensable d’aller sur le terrain avec l’équipe de France. J’ai trop de travail et je suis consacré à mon club. Est-ce que l’on veut aider l’équipe de France ? Oui. Est-ce que je serai sollicité pour des consultations ? Peut-être, je ne sais pas", dit-il.

Le LOU se réorganisera seulement si nécessaire

Un éventuel départ de Sébastien Bruno vers les Bleus entrainerait alors une réorganisation au sein du staff rhodanien. "J’ai déjà anticipé ce qui se passerait et il n’y aurait pas de gros changements", confie Pierre Mignoni. Dans les faits, Karim Ghezal poursuivrait le travail qu’il fait déjà avec les avants et David Attoub, actuellement blessé, pourrait apporter "ses compétences sur la mêlée sachant qu’il intervient déjà chez les jeunes."