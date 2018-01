Vers une révolution de velours

Deux volets importants semblent avoir clairement avancé : les clubs vont reprendre en main la préparation physique des internationaux et la liste "Elite" des 45 joueurs devrait évoluer vers plus de souplesse.

La grande famille du rugby s'est donc réunie. Ils étaient tous là ou presque. Seuls Vern Cotter (Montpellier) et Christophe Urios (Castres) étaient finalement absents. Le premier avait prévenu Jacques Brunel de son absence invoquant les contraintes d'un emploi du temps trop serré avec la préparation du match de Coupe d'Europe décisif samedi à Exeter. Il s'était tout de même fait représenter par Davy Kanhye, manager sportif du MHR. Quant à Christophe Urios, il a dû faire face à un vol annulé. En amont de la réunion, le nouveau sélectionneur en avait rappelé l'objectif.

" On va essayer trouver un consensus sur le travail à effectuer avec les joueurs sachant qu'on a les mêmes objectifs : la performance. "

Ce rapprochement pourrait aussi déboucher sur la présence d'entraîneurs du Top 14 lors de la prochaine tournée d'été en Nouvelle-Zélande, mais aussi durant le tournoi. "Il n'y a rien d'acté mais l'idée du staff de l'équipe de France est de nous inviter, je penser à tour de rôle, ponctuellement durant le Tournoi pendant deux ou trois jours, a expliqué Laurent Travers. Mais il y a aura aussi une immersion des membres du staff de l'équipe de France dans les clubs." "Ce sera un échange gagnant-gagnant, a souligné Franck Azéma, le manager de Clermont. Cela permettra d'avoir un véritable feedback."

Laurent Labit et Laurent Travers arrivant à la présentation du nouveau staff du XV de France le 08/01/2018Icon Sport

La réunion, débutée sitôt la photo de famille réalisée comme prévu à 14h30, a été ouverte par le président de la FFR Bernard Laporte et son homologue de la LNR Paul Goze. Ces deux-là ont ensuite laissé le soin à Serge Simon, vice-président de la fédération, et Emmanuel Eschalier, directeur général de Ligue, d'assister aux échanges. "Onze points ont été abordés dans un échange très positif, a souligné ainsi Emmanuel Eschalier, C'est Jacques Brunel qui a mené la réunion, mais chacun a pu s'exprimer et donner son avis sur les différentes thématiques." En vrac, il a été question, dixit Fabien Galthié, le manager du RC Toulon de "la préparation physique, du calendrier, des staffs, du jeu, de la planification des vacances, de la possibilité de venir assister à la préparation des matchs du Tournoi, l'arbitrage, le format du Top 14." Autant de sujets balayés durant plus de trois heures de discussions. Il a notamment été évoqué la fameuse liste "Elite" des 45 joueurs pour qui un aménagement spécifique est programmé.

Jacques Brunel lors de la présentation du nouveau staff du XV de France le 08/01/2018Icon Sport

"Il faut lui donner plus de souplesse, assure Laurent Labit, l'entraîneur du Racing 92. Guirado n'est pas dans la même problématique que Camille Chat. Ils n'ont pas le même âge, ni la même carrière pour l'instant. L'un a sans doute besoin de jouer plus que l'autre." Cette liste devrait très vite faire l'objet de négociations entre la FFR et la LNR. "Les effets pervers de cette liste se heurtent à la problématique de l'absence de liste, précise Emmanuel Eschalier. Mais c'est bien d'avoir eu le retour des entraîneurs de club." Cette liste entre dans la cadre d'une convention entre les deux institutions et arrive à échéance au 30 juin prochain.

Autre point important évoqué au cours de cette réunion, c'est la préparation physique qui, pour la première fois, a été menée l'été dernier en direct par le staff tricolore. "Ce volet-là va redevenir de la responsabilité des clubs", a expliqué Laurent Travers. Sur ce sujet, il semble donc s'être dégagé très vite un consensus. Pour les autres sujets, il va devoir désormais passer de la parole aux actes...