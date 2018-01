Sélectionnés sans expérience, ces Bleus parmi les Bleus

Matthieu Jalibert, 19 ans, va découvrir l'équipe de France avec très peu de matchs d'Elite au compteur. Onze au moment où nous écrivons ces lignes (plus quatre en Challenge Européen).

Le record absolu appartient sans doute à l'ancien pilier de Béziers Jean-Paul Wolff. Il fut sélectionné en 1980 contre les Springboks après seulement huit matches en équipe première avec son club, cinq en championnat, deux en challenge Yves Du Manoir et un en bouclier d'automne. Mais d'une époque à l'autre, les comparaisons sont difficiles avec l'apparition de la Coupe d'Europe mais aussi la disparition du Du-Manoir et la création d'un Pro D2 professionnel.

Si l'on se réfère uniquement au championnat d'Elite, Wolff a donc commencé avec cinq unités au compteur seulement. En 2002, Vincent Clerc avait débuté avec seulement six matches d'élite derrière lui, championnat plus Coupe d'Europe (cinq plus un), mais il avait fait une saison en Pro D2 avec Grenoble l'année précédente.

En 2012, le deuxième ligne Sébastien Vahaamina a débuté en équipe de France avec onze matchs de Top 14 seulement (avec Brive et Perpignan), idem pour Christopher Tolofua la même année, il ne comptait que onze rencontres avec Toulouse quand il a découvert le niveau international à 18 ans.

Le pilier d'Auch Fabien Barcella a chanté sa première Marseillaise en 2008 avec seulement douze matchs de Top 14 dans les jambes, même s'il avait déjà vingt-cinq ans. Armand Vaquerin, pilier de Béziers, débute à 20 ans et neuf mois en 1971 après seulement une douzaine d'apparitions dans l'Elite. En 2001, Frédéric Michalak avait joué en équipe nationale à 19 ans avec seulement quinze matches en première avec Toulouse. Idem pour Jean Gachassin, sélectionné en 1961 avec moins de quinze matches dans les jambes.

Le cas Bastareaud, les destins de Bouquet et de Montanella

Mais il existe des joueurs qui ont été pris sans appartenir à un club d'élite. C'est ce qui est arrivé à Mathieu Bastareaud, sélectionné en 2007 par Bernard Laporte pour la tournée en Nouvelle-Zélande alors qu'il évolué en…

Fédérale 1 (à Massy), destin exceptionnel, mais il avait déclaré forfait sur blessure avant de partir. Ce fut aussi le cas du pilier Franck Montanella qui n'avait joué qu'en Pro D2 (à Auch) quand il fut sélectionné lui aussi pour la tournée en Nouvelle-Zélande en 2007 mais cette tournée était très spéciale car les demi-finalistes du championnat n'étaient pas là. Le centre Jacky Bouquet fut aussi dans ce cas en 1954. Il jouait alors en deuxième division, à Bourgoin-Jallieu, quand il avait participé au Tournoi. Bouquet et Montanella sont donc les recordmen de notre mini-palmarès.

Jean Colombier fut sélectionné en 1952 alors qu'il était lui aussi en deuxième division à Saint-Junien (mais il avait joué une dizaine de matchs avec Brive en 1948-49).

Il ne faut pas confondre ces destins avec ceux des sélectionnés les plus jeunes. Le record appartient toujours au trois quart centre Claude Dourthe, trois quarts centre, 18 ans et sept jours en 1966. Pour les avants, le record appartient à Christopher Tolofua, 18 ans et six mois en 2012 qui a détrôné le deuxième-ligne Paul Tignol, 19 ans et huit mois en 1953, un record qui tenait donc depuis 59 ans.

A noter que toutes ces statistiques ne sont prises qu'au moment où le joueur a connu sa première sélection, pas au moment où il fut appelé. Le Toulousain Florian Verhaegue a été convoqué à l'automne dernier contre le Japon avec neuf matchs joués avec Toulouse, mais il n'est pas entré en jeu.