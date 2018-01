Palis : "Une belle surprise"

Vous avez très peu joué cette saison en raison de votre blessure au genou, est-ce une surprise pour vous d'être appelé en équipe de France ?

Geoffrey PALIS : C'est vraiment une belle surprise pour moi d'être appelé. Surtout après cette blessure. Dans ces moments, on pense avant tout à revenir à un bon niveau et cela est vraiment une superbe récompense. Je suis très content.

Est-ce une marque de confiance de la part du nouveau staff de l'équipe de France selon vous ?

G.P. : Je ne sais pas trop comment qualifier cela. Pour l'instant, je n'ai eu aucun entretien avec eux donc je ne sais pas du tout. On peut le prendre comme cela mais il ne faut surtout pas s'enflammer. Au contraire, rien n'est acquis. C'est une belle récompense.

" Je ne compte pas aller à Marcoussis en touriste "

Comment avez-vous appris la nouvelle ?

G.P. : Pour tout vous dire, c'est Julien Dumora qui m'a écrit en premier. Je ne suivais pas du tout l'annonce, j'étais en train de jouer avec mon portable et il m'a envoyé un texto. Ensuite, j'ai vite compris. Christophe Urios m'avait dit dans la semaine qu'il me suivait mais je n'y croyais pas trop.

Dans quel état d'esprit allez-vous partir à Marcoussis ?

G.P. : Je ne vais y aller pour regarder. Je ne compte pas aller à Marcoussis en touriste. Je vais y aller pour montrer ce que je sais faire et donner le meilleur de moi-même. Je vais essayer d'être le plus rigoureux possible et apprendre le plus possible sans oublier d'en profiter un maximum.

Pouvez-vous nous dire un mot sur Brice Dulin, votre futur concurrent en équipe de France au poste d'arrière ?

G.P. : C'est vrai que quand je suis arrivé au Castres olympique, il était déjà présent. J'ai pu jouer à l'arrière quand il n'était pas présent et ensuite, j'avais été décalé à l'aile. C'est un super mec et un sacré joueur. C'est vraiment bien. Il y aura pas mal de plaisir dans cette concurrence et en aucun cas une ambiance malsaine. C'est cool d'être avec lui.