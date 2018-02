Le bal des perdants

Toutes les bonnes intentions du monde ne suffisent pas. Et Jacques Brunel, malgré ses déclarations ambitieuses, fait comme tous ceux qui l'ont précédé dans l'exercice de sélectionneur, depuis dix ans. Sous-entendu, il ne fait pas mieux avec les moyens du bord : il mesure l'accumulation des blessures chez ses rares joueurs de niveau international, lance des jeunes qui ne sont pas encore installés en Top 14, tente de vexer ses "anciens" pour les sortir de leurs ronronnements lénifiants. A la fin, il constate que ce bricolage, imposé par structure suicidaire du rugby français, ne suffit pas à renverser des nations qui ont pensé leur rugby, leur championnat, leur formation. Le miracle du romantisme latin, de la bande de copains un rien cinglés qui renversent des montagnes n'a plus cours en 2018. Désormais le meilleur gagne. Et c'est rarement la France.

Jacques Brunel n'est pas responsable mais les Bleus perdent encore, s'ancrent un peu plus dans une spirale de doutes qui les leste et les tire tranquillement vers les eaux de froides de la deuxième division mondiale. Au classement World Rugby, la France est maintenant plus proche de la Géorgie que de l'Ecosse, son dernier bourreau en date. Et maintenant le défi français sera d'éviter la cuiller de bois dans moins de deux semaines à Marseille.

