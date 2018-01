La touche Bonnaire

Il est 13h30 pétante quand Jacques Brunel et ses trois adjoints ont pénétré dans l'auditorium du CNR de Marcoussis. Sur l'estrade, le nouveau sélectionneur, derrière son pupitre, répond aux premières questions, quand Jean-Baptiste Elissalde, Sébastien Bruno et Julien Bonnaire, à quelques mètres, font face aux journalistes assis autour d'une table haute. Derrière eux, sur l'écran géant, défilent des "slides" résumant chacun leur carrière.

Le CV de Jacques Brunel est long, celui de ses adjoints un peu moins. Logique, forcément logique, ils sont plus jeunes. Celui de Julien Bonnaire se résume évidemment à sa carrière de joueur. Et pour cause. "Il y a six mois, il était encore en activité", précise Jacques Brunel. Un inexpérience qui a longtemps fait hésité l'ancien troisième ligne international : "Je me suis posé pas mal de questions avant d'accepter, a-t-il confessé, mais dans la vie, il nous arrive à tous de faire des choses qu'on n'a pas prévues. Et l'équipe de France, ça ne se refuse pas. C'est une belle aventure qui commence, un gros challenge. Je vais essayer de faire partager aux joueurs toute l'expérience que j'ai accumulée sur le terrain tout au long de ma carrière."

Julien Bonnaire lors de la présentation du nouveau staff du XV de France le 08/01/2018Icon Sport

Son expérience, justement parlons-en. Bonnaire, c'est 75 sélections avec les Bleus et deux Coupe du monde, dont une finale en 2011. Par delà son intelligence de jeu, il a souvent été le cerveau de la conquête aérienne dans toutes les équipes dans lesquelles il a évolué. Le voir aujourd'hui en charge du secteur de la touche n'a rien d'une incongruité. Au contraire. Evidemment, se pose la question du management. Lui ne semble pas effrayer. A peine confesse-t-il un peu "d'appréhension".

Et d'ajouter : "Il faudra aller au plus simple, pour que les joueurs s'imprègnent le plus rapidement possible de ce qu'on veut mettre en place. Mais déjà, il faudra que les mecs aient envie de venir ici. Pendant la dernière tournée de novembre, j'ai vu des joueurs qui ne s'envoyaient pas comme ils auraient dû s'envoyer lorsqu'on porte le maillot de l'équipe de France. Or en sport, quand on ne prend pas de plaisir, on n'obtient pas beaucoup de résultats." Redonner de la confiance semble donc être la priorité de ce nouveau staff. Cela passera par des résultats probants. Et vite. Bonnaire le sait : "Je suis conscient de la difficulté de la tâche, mais on ne va quand même pas à l'abattoir ! On a des joueurs qui sont costauds, qui vont vite, il faut juste leur redonner confiance."

Julien Bonnaire lors de la présentation du nouveau staff du XV de France le 08/01/2018Icon Sport

Le premier match se disputera le samedi 3 février face à l'Irlande. Sacré défi pour Bonnaire, l'alignement celte étant considéré depuis très longtemps comme l'un des meilleurs au monde. Quand on l'interroge sur le sujet, il confie "avoir commencé à bosser sur l'alignement irlandais". Qu'en pense-t-il alors ? "Ben ils sautent", rétorque-t-il dans un grand éclat de rire. Plus sérieusement, il évoque déjà la variété des lancements sur ce secteur de jeu et la faculté à prendre des ballons "même sans sauter", uniquement en usant de leurres.

Il n'en dira pas beaucoup plus. Trop tôt. Julien Bonnaire, comme l'ensemble du staff, restera jusqu'à mercredi soir au CNR de Marcoussis pour travailler sur le projet et la première échéance face à l'Irlande. Les joueurs potentiellement sélectionnables seront aussi passés au crible durant ce temps. Et dans moins de dix jours, Jacques Brunel livrera sa première liste pour préparer le Tournoi des 6 Nations. Le début d'une nouvel ère.