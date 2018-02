Danty en a marre des comparaisons avec Bastareaud

"Ça me gave un peu… Ça fait déjà depuis 2011 que c’est le cas." Le centre international déplore que son jeu soit toujours comparé à celui du centre toulonnais. Jonathan Danty est souvent stéréotypé à un jeu ultra physique, un rôle de perforateur de défense à cause de son gros gabarit.

" J’invite les gens à regarder nos matchs à tous les deux. Ils verront sortir des qualités différentes "

Lui comme Bastareaud ont pourtant démontré qu’ils étaient capables de gestes techniques et d'offloads. "Il a des qualités physiques, où il est peut-être dix fois meilleur que moi. Je pense avoir des qualités où je suis un peu meilleur que lui". Malicieux, Danty a aussi évoqué le fait qu’il aimerait bien jouer avec Bastareaud, si ce dernier venait à revenir dans la capitale … "Peut-être qu’un jour il reviendra à Paris, on verra… Si on jour on joue ensemble, ça pourrait être intéressant".