Brunel : "C’est cruel"

Rugbyrama : Jacques, comment réagissez-vous face à un tel dénouement ?

Jacques Brunel : C’est une grosse déception, le scénario est terrible au vue de l’énergie déployée. C’est cruel. Que ressentir à partir de la frustration. Le match était hermétique, dur, difficile avec un score qui n’était pas en notre faveur. On a été un peu trop pénalisé mais on a su revenir dans la partie. On a montré beaucoup d’abnégation, de solidarité.

Henry Chavancy (France) vs Irlande le 03/02/2018Icon Sport

Comment avez-vous vécu ce premier match à la tête du XV de France ?

J.B : Difficilement… On a eu moins de ballons qu’eux en première mi-temps, on a eu du mal à lancer notre jeu soit par la conquête qui était un peu difficile. On a eu peu d’occasions. Il a fallu plus résister. On a su le faire. Mais on a donné des pénalités qu’on doit s’éviter si on veut remporter ces parties là.

" L’équipe est touchée par le résultat mais elle peut avoir beaucoup de fierté "

Qu’avez-vous pensé de la prestation de Matthieu Jalibert avant sa sortie sur blessure (30ème minute de jeu) ?

J.B : Il n’a pas eu énormément de choix à faire. J’ai le souvenir qu’il a joué un ballon par-dessus pas comme il l’aurait voulu. On avait envisagé de jouer par-dessus cette enfance. Il ne l’a pas fait extrêmement bien. Les renvois ont été bons. Il y a une occasion sur un lancement où il perce… Globalement, c’est satisfaisant.

Matthieu Jalibert (France) vs Irlande le 03/02/2018Icon Sport

Vos joueurs étaient-ils touchés dans les vestiaires ?

J.B : L’équipe est touchée par le résultat, elle est déçue mais doit malgré tout avoir beaucoup de fierté par rapport à ce qu’elle a montré. On n’était pas favoris. On joue contre une nation qui est en pleine confiance, la troisième nation mondiale. On a fait jeu égal… on aurait peut-être pu gagner. Il y a quand même beaucoup de satisfaction sur le match.