World Rugby supprime une règle, ça bouge au niveau du mercato... Les 5 infos de ce mercredi

La règle de l'essai à la base du poteau abolie

Comptant parmi les bizarreries des règles du rugby, celle permettant à une équipe attaquante d'aplatir un essai à la base du poteau, sans avoir à franchir la ligne d'en-but, n'est plus. Elle a été officiellement supprimée ce mardi "avec effet immédiat". "Dans certains cas extrêmes, les protections autour des poteaux ont parfois été soulevées, voire retirées par les équipes en défense, laissant apparaître les poteaux sans protection et par conséquent augmentant le risque de blessure" a justifié World Rugby.

Alex Good au Japon pour un an

L'arrière des Saracens, Alex Goode (32 ans) a accepté un contrat d'un an dans le championnat japonais. Lui qui fut élu meilleur joueur de la Coupe d'Europe en 2019, devrait évoluer aux NEC Green Rockets la saison prochaine. Comme d'autres joueurs anglais (Owen Williams, Freddie Burns et George Kruis), il va donc tenter l'aventure japonaise. A noter qu'après cet exil d'un an, Goode retrouvera l'effectif des Saracens si le club remporte le titre de champion de deuxième division anglaise.

Champions Cup - Alex Goode avec le trophéeIcon Sport

Les joueurs du RCT baissent leurs salaires

Comme les joueurs de Castres avant eux, les Toulonnais ont accepté de revoir leurs salaires à la baisse pour faire face à la crise actuellement traversée, laquelle touche les finances des clubs. En effet, à travers un communiqué, le RCT a indiqué que "les joueurs professionnels du Rugby Club Toulonnais ont fait part à la Direction du club de leur volonté de contribuer à l'effort collectif visant à préserver la santé économique de leur club, suite aux difficultés générées par la crise sanitaire et l'arrêt des compétitions.". Aucun chiffre n'a été dévoilé concernant l'ampleur de la baisse des salaires.

Gio Aplon signe aux Bulls

Cela ressemble au dernier défi de la carrière de Gio Aplon. Les Bulls ont annoncé ce mercredi la signature de l'arrière sud-africain de 37 ans. L'international Springbok (17 sélections) passé par la Western Province, les Stormers et Grenoble, évoluait depuis 2017 au Japon, dans le club des Toyota Berblitz. "Gio Aplon rejoindra l'équipe en juin, ou dès qu'il pourra rentrer en Afrique du Sud. Son expérience et ses incroyables compétences vont non seulement améliorer l'équipe, mais aussi aider au développement de nos jeunes arrières", a déclaré la franchise de Pretoria dans un communiqué.

Aurillac se fait prêter un espoir agenais

Le jeune ouvreur d'Agen Thomas Vincent (20 ans) va être prêté à Aurillac pour une saison. L'international moins de 20 ans, qui compte dix apparitions en Top 14 et sept en Challenge Cup avec le SUALG, va ainsi pouvoir engranger du temps de jeu et de l'expérience en Pro D2.