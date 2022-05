Willemse manquera la tournée au Japon, Paillaugue signe à Toulon... Les cinq infos de ce vendredi

Quatre mois d'absence pour Willemse

Paul Willemse ne finira pas la saison, et pourrait bien ne pas commencer la prochaine... Le deuxième ligne international de Montpellier est sorti sur blessure lors du dernier match des Cistes contre le Lou. Les examens complémentaires menés ces derniers jours ont détecté une rupture du ligament latéral médial du genou. Cela le contraint à subir une intervention chirurgicale la semaine prochaine. Il devrait ensuite être absent des terrains pendant une durée de quatre mois. Un coup dur pour le MHR en vue de la fin de saison et des possibles phases finales, et pour le XV de France, qui part en tournée au Japon cet été.

Paillaugue joueur du RCT jusqu'en 2024

Benoît Paillaugue sera bien Toulonnais la saison prochaine. Le RCT a officialisé ce vendredi la venue du demi de mêlée de 34 ans à l'issue de la saison. Ce dernier a signé un bail de deux ans. Cela met un terme à une histoire longue de 14 saisons avec le Montpellier Hérault Rugby. Le joueur originaire de La Rochelle (1,72 m, 74 kg) y a disputé deux finales de Top 14, a remporté deux Coupes d'Europe. Il a inscrit 1327 points pour Montpellier pour 270 matchs joués.

Toulon : vague de prolongations à venir

Le club varois prépare une grosse série de prolongations. Comme annoncé par nos confrères de Var Matin, le pilier droit Emerick Setiano a rempilé pour une saison. En fin de contrat, et très courtisé sur le marché, Devaux a décidé de rempiler pour deux ans avec son club de toujours. Sur ce même mode d’opération, les espoirs Boulassel (19 ans) et Halagahu (20 ans) ont également inscrit leur avenir en Rouge et Noir. Mattéo Le Corvec (21 ans) devrait suivre ses comparses. Révélation de l’année chez les jeunes du RCT, Jules Coulon (19 ans) va également parapher un bail longue durée.

Champion du monde des moins de 20 ans en 2019 avec Jean-Baptiste Gros et Louis Carbonel, le Hyérois Mathieu Smaïli, libre de tout contrat, a également signé son premier contrat professionnel avec son club formateur, pour les trois prochaines saisons.

Le jeune talonneur Connor Sa prolonge à Bordeaux-Bègles

L'UBB verrouille un de ses plus grands espoirs. Ce vendredi, le club girondin a officialisé la prolongation de Connor Sa. Le talonneur, fils de Benjamin l'ancien pilier racingman, a prolongé pour trois saisons supplémentaires. Le joueur de 20 ans n'a pas encore évolué avec l'équipe première mais participe pleinement à l'excellente saisons des Espoirs bordelais, leaders de leur poule.

Une grande soirée à Carcassonne le 23 mai

Incroyable vainqueur de Bayonne et qualifié pour la première fois pour la phase finale de Pro D2, Carcassonne a prévu de faire une grande fête quoi qu'il arrive au sortir de son quart de finale. 1300 convives, toute une ville et un département se retrouveront au Palais des Congrès le lundi 23 mai (19h), afin d'honorer le club, ses joueurs, sa formation et son mentor Samuel Marques qui recevra l'Oscar Midi Olympique du mois de mai. La fête sera belle avec plusieurs films et surprises en présence de l'équipe au grand complet.