Willemse en bleu, rechute pour Gray... Voici les 5 infos qu'il ne fallait pas manquer ce week-end

Paul Willemse en Équipe de France ?

Le seconde-ligne du MHR Paul Willemse, devrait être du squad de Jacques Brunel pour la tournée de novembre. Au club depuis 2015, le sud-africain est éligible puisque le joueur a déjà entrepris toutes les démarches nécessaires. Si Willemse a confié hier que lui et Brunel n'étaient pas encore rentrés en contact, celui-ci serait dans les petits papiers du sélectionneur. La tournée de novembre commencera justement face à...l'Afrique du Sud.

Richie Gray absent 4 mois.

Cette saison est en train de se transformer en long chemin de croix pour Richie Gray. Le seconde-ligne écossais du Stade Toulousain qui est revenait à peine de blessure la semaine dernière face à Agen (59 minutes disputées), va repasser sur le billard. Gray va effectivement se faire opérer du dos et sera absent des terrains pour une durée d'environ 3 à 4 mois. Dans une moindre mesure, la victoire des toulousains a laissé des traces chez Yoann Huget. L'ailier souffre d'une fissure au ménisque et sera absent 3 semaines.

Un week-end européen mitigé pour les clubs Français.

Week-end compliqué pour les clubs français en Coupe d'Europe. En Challenge Cup, seuls La Rochelle et Clermont sont parvenus à s'imposer à l'extérieur, tandis que Agen, Perpignan ou encore la Section Paloise se sont lourdement inclinés. En Champions Cup, le bilan n'est pas si loin de sa petite soeur. Toulouse et le Racing 92 ont réussi les exploits d'aller gagner respectivement à Bath et en Ulster. Quant à Lyon pour sa première en Champions Cup a fini par craquer face aux Blues de Cardiff. Les Castrais aussi face à Gloucester mais ont pu récupérer un point de bonus défensif salvateur. Quant aux Toulonnais ils ont tout bonnement sombré à Mayol face à Newcastle, dernier du championnat anglais.

Pas d'happy ending pour Freddie Burns (Bath)

L'arrière de Bath qui recevait le Stade Toulousain hier après-midi au Recreation Ground a du se poser de sacré questions après la rencontre. Auteur d'un essai à la 29ème minute et de 12 points au pied, l'histoire ne retiendra que cette fameuse fin de rencontre. Nous sommes à la 76ème minute. L'arrière, après avoir cassé deux plaquages trouve la brèche et n'a plus qu'à se jeter dans l'en-but. Pas poursuivi, enfin le pensait-il, Burns jubile, embrasse la foule et commence ses célébrations. C'était sans compter sur. Toulouse gagna le match de deux points. Un match à oublier vous l'aurez compris. Mais Maxime Médard, beau joueur a tenu à réconforter le joueur sur les réseaux sociaux :

Pro D2 : Oyonnax s'impose face à Provence Rugby

Oyonnax y a mis le temps qu'il faut mais le résultat est là. Les joueurs du Haut-Bugey se sont imposés 46-23 face à Provence Rugby en clôture de la 8ème journée de Pro D2. Après un premier acte largement dominés, leslocaux ont encaissé un cinglant 17-0 avant de se reprendre. Avec ce succès, Oyonnax se replace sur le podium de cette Pro D2.