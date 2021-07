Villière opéré, Kolisi de retour pour les Lions... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce mardi ☕

Villière passe sur le billard

L'ailier international Gabin Villière souffre d'une entorse grave à la cheville, subie lors du deuxième test du XV de France face à l'Australie. Le RCT annonce ce mardi que son joueur se fera opéré le mercredi 21 juillet. Sa durée d'indisponibilité n'est pas encore connue. C'est évidemment un coup dur pour lui, qui s'était déjà blessé avec les Bleus lors du dernier Tournoi des 6 Nations.

Kolisi de retour dans le XV face aux Lions

Longtemps incertain, le capitaine Siya Kolisi débutera bien le premier test face aux Lions britanniques, ce samedi (18 heures). la charnière sera composée de Faf de Klerk et Handre Pollard, qui honorera sa 50e cap avec les Springboks. De Allende, Kolbe et Le Roux sont à nouveau titulaires.

Fagerson rempile

Le membre des Lions Britanniques et Irlandais Zander Fagerson (25 ans, 38 sélections avec l'Écosse) a convenu à une prolongation de contrat "sur le long terme" avec son club des Glasgow Warriors. "Glasgow est un endroit particulier pour moi et ma famille et est devenu ma maison. Je suis impatient de me développer en tant que joueur et de progresser individuellement et progressivement", a déclaré Fagerson.

Un Angleterre - Tonga cet automne

La Fédération anglaise de rugby a annoncé mardi qu'une rencontre du XV de la Rose face aux Tonga donnerait le coup d'envoi de la série de test-matches de l'Angleterre en novembre à Twickenham. Les joueurs du sélectionneur Eddie Jones affronteront les insulaires du Pacifique le 6 novembre, avant des matches contre l'Australie et les champions du monde sud-africains.

Ça bouge dans le staff d'Agen

Régis Sonnes, le manager du SU Agen a présenté le nouveau staff pour la saison 2021/2022. Quelques changements et nouveaux arrivants sont à noter, Pierre-Yves Tondeur et Brian Fiztpatrick compléteront le staff en tant qu'analystes vidéo. Parmi les médecins, Pascal Le Bleis remplacera Philippe Bordes. "On a eu un gros recrutement au niveau du staff, il y a eu une augmentation du nombre de membres du staff qui était nécessaire", assure Sonnes.