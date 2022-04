Ils étaient nombreux à espérer un retour de la légende du club Ronan O'Gara, pour pallier le départ de Johann van Graan, à l'issue de la saison. Mais tout compte fait, ce sera bien l'ancien pilier iconique des Leicester Tigers et actuel entraîneur des avants du Munster Graham Rowntree, qui se verra confier le poste d'entraîneur principal. Un rôle qui lui convient parfaitement. "La grande expérience de Graham en tant qu'entraîneur et sa connaissance du jeu font de lui le candidat idéal pour mener l'équipe", confie Ian Flanagan, directeur général du club.

Une première pour le natif de Stockton-on-Tees, car jusqu'à présent, il n'a uniquement opéré en tant qu'd'adjoint ou entraîneur des avants. Une véritable fierté. "Je suis très honoré de me voir confier les rênes d'un club de ce calibre et qui signifie beaucoup pour ma famille et moi. Avant cela, j'ai un rôle à remplir jusqu'à la fin de la saison et la collaboration avec Johann van Graan, Stephen Larkham et JP Ferreira est ma priorité actuellement", affirme Rowntree.

Prochaine étape pour les Munstermen : la réception d'Exeter, pour le compte des huitièmes de finale retour de Champions Cup. Une victoire de plus de cinq points d'écart est recquise pour tenter de décrocher une place en quart de finale, suite à la défaite au match aller (13-8).