Dans le match au sommet, les gens de Dublin ont écrasé les Bulls (47-14) en marquant sept essais. Glasgow est désormais deuxième.

On l’oublie parfois, le Leinster vient de passer deux saisons sans gagner de trophée. Les Dublinois comptent bien rattraper le coup en 2024. Avec le retour de leurs internationaux, devant 17 000 personnes, ils ont survolé le duel au sommet qui les opposait aux Bulls : 47-14 avec sept essais signés par Josh van der Flier, Ronan Kelleher, James Lowe, Michael Milne, Dan Sheehan, Jack Conan et Liam Turner, plus des coups de pied d’Harry et Ross Byrne. Pour être honnête, le mot "survolé" est un peu abusif car les Sud-Africains, meilleurs en mêlée, menaient 14 à 12 à la pause. Ça signifie que le Leinster a signé un incroyable 35-0 en deuxième mi-temps.

Les Ospreys gagnent quatre places

À la pause, Jacques Nienaber avait fait entrer Jamison Gibson-Park, Tadhg Furlong, Caelan Doris et Dan Sheehan, et le match a totalement basculé. Le talonneur international a commenté : "C’était incroyable de retrouver un RDS plein. Nos supporters ont bien senti à la mi-temps que nous avions besoin d’une énergie supplémentaire." Harry Byrne, l’ouvreur, ajoutait : "Ça faisait vraiment très plaisir d’être ici après huit ou neuf semaines d’absence pour certains d’entre nous. Et je peux vous dire que les Bulls n’étaient pas deuxièmes pour rien. Ils sont très durs au mal, surtout dans les rucks." Battus, les Bulls de Jake White ont dû laisser la deuxième place à Glasgow, qui a surclassé les Scarlets 45 à 3, à Llanelli en plus. Ça faisait huit ans que ça n’était pas arrivé.

L’international Kyle Rowe a signé un triplé. Gregor Hiddleston, Scott Cummings et Johnny Matthews, meilleur marqueur du championnat ont aussi marqué, avec le renfort d’un essai de pénalité. Franco Smith, coach de Glasgow a déclaré : "Je suis très heureux de ce résultat, mais le plus fantastique, c’est qu’il y a plein de choses à améliorer. En début de rencontre notamment, nous aurions dû être plus chirurgicaux." La lutte est plus serrée que jamais pour les phases finales.

Les Ospreys ont signé la plus belle ascension de la journée, de la onzième à la septième place après un joli succès 36 à 21 contre les Lions à Swansea riche de cinq essais. Le talonneur international Sam Parry a fêté sa 150e apparition en marquant le deuxième.

À noter que les Newport Dragons ne sont plus derniers après leur victoire contre les Zebre de Parme (20-13) avec trois essais à un. Ils n’avaient plus gagné depuis le 1er janvier, soit cinq défaites de rang.