Un mercato qui s'agite, un Crunch en finale pour les filles... C'est le Top des déclas du week-end

" Je comprends l'interet de Toulouse, car Pierre-Louis est un super joueur mais, pour le moment la porte est plutôt fermée. "

Le manager a répondu aux rumeurs de transferts autour du LOU pour Midi Olympique. Il n'était pas surpris que le Stade toulousain s'intéresse à Pierre-Louis Barassi : "Je comprends l'interet de Toulouse, car Pierre-Louis est un super joueur mais, pour le moment la porte est plutôt fermée". Pas enclin à se séparer de son centre international, le manager lyonnais a loué l'honnêteté du joueur formé à Narbonne : " Il a été honnête avec nous, preuve d'un super état d'esprit". Le Stade toulousain devra sans doute mettre la main à la poche pour s'attacher les services du champion du monde des moins de 20 ans 2018. A suivre...

" Ça nous ferait plaisir d’accueillir les jeunes Toulousains "

A l'issue de la (difficile) victoire castraise face à une équipe toulousaine (26-24), Thomas Combezou (34 ans), plus de 300 matches à son actif, a essayé de draguer les jeunes pépites des Rouge et Noir, pour qu'elles rejoignent le CO : "Si ces jeunes n’ont pas beaucoup de temps de jeu à Toulouse, ils peuvent toujours venir à Castres, où cela nous ferait toujours plaisir de les accueillir".

" On a fait le job, donc maintenant on a une semaine pour préparer l'Angleterre. "

Marjorie Mayans a été élue “Femme du match” dans la victoire du XV de France en Irlande (15-56). Après la rencontre, la troisième ligne de Blagnac est revenue sur cette partie, mais elle s'est aussi projetée sur la finale en Angleterre, samedi à 15h : "On a fait le job, donc maintenant on a une semaine pour préparer l'Angleterre. On va rester sur les bases que l'on travaille depuis quelques mois. On va aussi évoquer la stratégie pour imposer notre jeu face à l'Angleterre qui est l'une des toutes meilleures équipes au monde."

" Le rugby a du mal à assumer le professionnalisme. Il en veut tous les avantages, sans les contraintes. "

Eric Di Méco, ancien footballeur et désormais consultant sur RMC aux cotés de Vincent Moscato, a, dans un long entretien, parlé de sa relation avec le rugby. Le Marseillais a donné son avis sur le rugby d'hier mais aussi d'aujourd'hui : "Le rugby a du mal à assumer le professionnalisme. Il en veut tous les avantages, sans les contraintes. Le monde du rugby veut les mariages mais pas les enterrements. Et l’on trouve encore certains comportements du monde amateur."

Retrouvez l'intégralité de l'interview sur midi-olympique.fr

" C'est un peu présomptueux, arrogant, mais je n'ai pas peur de le dire : Toulon va se qualifier "

Bernard Lemaitre, président du RC Toulon, "n'envisage pas une seconde que Toulon puisse ne pas se qualifier. C'est impensable. C'est un peu présomptueux, arrogant, mais je n'ai pas peur de le dire : Toulon va se qualifier, même si nous avons le calendrier le plus dense des candidats au top 6." Confiant pour la suite de la saison, le dirigeant toulonnais est également revenu sur l'épisode Covid en Champions Cup, qui a couté une élimination sur tapis vert à son équipe.

" Ce dont je suis sûr, c'est que Beauden Barrett ne va pas arriver la semaine prochaine chez nous "

L'entraineur castrais Pierre-Henry Broncan a évoqué les transferts récents en Top 14 avec un brin d'humour : "On va peut être appeler le Stade français s'ils veulent nous libérer des joueurs gratuitement... Ils en ont encore de très bons, donc ça peut nous arranger (sourires). Je ne sais pas si c'est possible. Mais, ce dont je suis sûr, c'est que Beauden Barrett ne va pas arriver la semaine prochaine chez nous." En battant Toulouse (26-24), le CO s'est relancé dans la course au Top 6.