Qui est vraiment l’inventeur du rugby ? On a coutume de nommer William Webb Ellis,l’homme qui en 1823 aurait pris soudain un ballon à la main dans une partie de football. A-t-il vraiment fait ce geste ? En tout cas sa figure un rien mythique s’est imposée dans tous les récits de la naissance du sport au ballon ovale. Mais les historiens plus prestigieux évoquent une autre figure moins mythique : Thomas Arnold qui a vraiment codifié ce sport et l’a imposé face autres disciplines. En France, il est difficile de citer une personne en particulier mais nous avions envie de citer deux personnalités : Pierre de Coubertin et Jean-Baptiste Charcot, par ailleurs célèbres pour d’autres raisons.

William Webb Ellis, mythe ou réalité ?

Le collégien de rugby a-t-il vraiment inventé un nouveau sport ? Les témoignages sont imprécis, mais la légende s’empara de ce pasteur devenu célèbre longtemps après sa mort. On a coutume de lier la naissance du rugby au geste iconoclaste de William Webb Ellis, un élève du collège de rugby qui aurait ramassé le ballon au cours d’un match de football (au sens large du terme) pour courir droit devant lui. A vrai dire, le célèbre WWE ne fut qu’un acteur fugace et obscur, son intervention ne fut recensée que bien plus tard par un ancien condisciple qui égrenait ses souvenirs. Cet homme s’appelait Matthew Bloxam et il avait été interrogé par une commission spéciale de la Société des Anciens du Rugby, organisme proche de la RFU qui voulait faire la lumière sur les origines de ce sport.

Matthew Bloxam était le plus vieux des anciens élèves du Collège de Rugby et en 1880, il avait écrit un article qui rappelait le geste d’un de ses anciens camarades : William Webb Ellis : " Un garçon du nom de Ellis qui était entré à l'École à l’âge de neuf ans après les vacances de 1816 prit la balle dans ses bras. Ellis transgressa les règles et au lieu de reculer fonça devant lui vers les buts opposés. Je ne sais pas quel résultat cela eut sur le jeu, je ne sais pas d’avantage comment on donna suite à cette infraction à une règle bien connue ou quand cela comme c’est maintenant, une règle bien établie. M. Ellis figurait parmi les meilleurs de l'École. Il quitta Rugby en 1825 pour le Brasenose College d'Oxford. Il entra par la suite dans les ordres et quelques années plus tard fut nommé à l'Église de Saint-Clément dans le Strand. Il mourut sur le continent il y a quelques années."

En fait on sait très peu de choses sur William Webb Ellis. Il semble avoir mené une vie sans grand éclat comme pasteur de modestes paroisses avant de passer sa retraite en France, où il mourut le 24 janvier 1872, à Menton. Il avait 66 ans et n’aurait jamais pensé qu’il deviendrait un jour une célébrité mondiale. Sa « paternité » sur le jeu de rugby fut officiellement actée par le rapport de la SAR publié en 1897. Et le nom de William Webb Ellis fut associé à tout bout de champ à la création du rugby, même si la réalité de son acte demeurait nébuleux et si cet ecclésiastique ne pesa plus jamais sur son sport après sa sortie du Collège.

Thomas Arnold, le vrai créateur

L'homme qui donna vraiment naissance au jeu que nous connaissons aujourd'hui s'appelait Thomas Arnold, directeur du Collège de Rugby pendant treize ans (1828-1841) et mort à 47 ans d'une angine de poitrine. Il soutient la pratique du "football" dans un souci de moralité car il craignait que les collèges et les universités deviennent des lieux de débauche si l'on laissait les jeunes livrés à eux-mêmes après les cours ?

Dans les années 181-1830n certains aimaient s'enivrer sans les tavernes, se battre et s'abandonner aux jeux de hasard. Le rugby n'est pas le fruit de la prude éducation victorienne , c'est la prude éducation victorienne qui est le fruit du rugby, justement à cause de gens comme Arnold qui voulaient que les jeunes soient encadrés jusque dans leurs lisires, alors que certaines de leurs collègues préféraient les laisser se débrouiller tous seuls.

Arnold eut assez de charisme pour faire passer le football d'un jeu de cour de récréation anarchique et brouillon à une activité rationnelle et solennelle... administrée par les élèves eux-mêmes. Ils devaient y apprendre le courage et la loyauté. Arnold fut tellement persuasif que ses collégiens furent les premiers à coucher leurs règles par écrit en 1846. C'est ainsi que le "football rugby" s'est imposé en ralliant à son panache environ la moitié des établissements du pays.