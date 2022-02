Toulon officialise l’arrivée de Mathieu Tanguy

Pour les trois prochaines saisons, le RCT comptera un renfort de plus en deuxième ligne. Mathieu Tanguy s’est officiellement engagé avec les Rouge et Noir. Arrivé en provenance de La Rochelle, Tanguy (25 ans) aura la lourde tâche de succéder à Eben Etzebeth dans la cage toulonnaise. "Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur Mathieu Tanguy jusqu’en 2025. Mathieu est un joueur à fort potentiel. Il va nous apporter ses qualités de puissance et de combativité qui collent pleinement à l’ADN du Rugby Club Toulonnais", a communiqué Bernard Lemaître, le président du RCT.

Thibault Daubagna à Pau jusqu’en 2026

La Section paloise a annoncé mardi la prolongation de Thibault Daubagna jusqu’en 2026. Le demi de mêlée de 27 ans, à l’école de rugby du club depuis 1999, portera les couleurs béarnaises pour quatre saisons supplémentaires. Il compte 193 matchs en vert et blanc et pourrait dépasser le cap des 200 cette saison. Malgré la concurrence, Thibault Daubagna reste un élément important de l’effectif béarnais.

Healy et Gibson-Park au Leinster sur le long terme

Le Leinster a annoncé la prolongation de contrat de deux de ses internationaux irlandais. Le pilier Cian Healy (34 ans ; 114 sélections) et le demi de mêlée Jamison Gibson-Park (30 ans ; 14 sélections) poursuivent l’aventure avec la province. Historique de la maison, Healy dispute actuellement sa neuvième saison en professionnel avec le Leinster. Gibson-Park, titulaire en puissance à la mêlée en Irlande, est lui présent depuis six ans. Ces prolongations sont bien sûr gage de continuité pour le Leinster, qui possède de nombreux internationaux Irlandais, mais aussi pour les deux joueurs, qui sont actuellement avec le XV du Trèfle