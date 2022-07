Stade français : Pesenti et Dachary arrivent

Alors que le marché des mutations s’est clos ce jeudi 30 juin pour la grande majorité des clubs professionnels, le Stade français vient de conclure deux dossiers. Comme révélé sur rugbyrama.fr et confirmé depuis, le club parisien a obtenu les engagements du deuxième ligne du Racing 92 Baptiste Pesenti (24 ans, 4 sélections), pour deux saisons, et du centre de Toulon Théo Dachary (25 ans). L’arrivée de l’ancien Palois permet de densifier le pack tandis que l’ex-Biarrot tentera de donner un nouvel élan à sa carrière, après une saison à trois matchs avec Toulon.

Castres : Kockott entraîneur de la défense

L’ancien demi de mêlée Rory Kockott, qui vient de terminer sa carrière de joueur, intègre le staff technique du Castres olympique : il a été nommé entraîneur de la défense à la place de Joe Worsley. L’international français s’est exprimé sur sa nouvelle fonction au sein du club tarnais : « La fin de saison que j’ai vécue a amené mon entourage à avoir des réactions publiques inadéquates et je le regrette. La passion que j’éprouve pour le club et pour la ville va bien au-delà de cela et je suis très heureux de pouvoir intégrer le staff de Pierre-Henry Broncan pour lequel j’ai la plus grande considération et auquel j’espère amener ma contribution pour permettre au CO de rester au plus haut niveau. »

Lyon : Niniashvili jusqu’en 2025

Le club de Lyon travaille sur le long terme et a obtenu la prolongation de contrat de son ailier géorgien Davit Niniashvili (19 ans). Déjà lié au club du Lou jusqu’en 2024, il a signé une prolongation d’une saison jusqu’en juin 2025. Il a disputé vingt matchs la saison dernière et marqué cinq essais.