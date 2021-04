Le club a officialisé sa signature jusqu'en 2022 mercredi soir. "Je suis ici depuis quelques mois maintenant et je me sens déjà chez moi, a confié Ngauamo sur le site officiel du club. Je suis vraiment très enthousiaste à l'idée de ces deux prochaines années à Castres. Je donnerai mon maximum pour ce club qui m'a aidé dans un des moments difficiles de ma carrière." Référence, évidemment, avec sa mise à pied à la suite d'une bagarre avec un coéquipier à l'aéroport de Venise lors d'un déplacement à Trevise. Après avoir disputé huit rencontres avec Agen en début de saison, Ngauamo en a déjà joué six avec le CO.