Castres : Hounkpatin et Cocagi sécurisés

Le Castres olympique poursuit la construction de son effectif sur le long terme. Le pilier droit international (une sélection) Wilfrid Hounkpatin prolonge son bail au CO jusqu’en 2026. Les dirigeants du CO ont choisi d’offrir un contrat "longue durée" au surpuissant droitier né à Aubagne, formé à Nîmes et passé notamment par Montpellier, Narbonne et Rouen, en Fédérale 1. Débarqué dans le Tarn en 2018, le trentenaire (1,92 m, 130 kg) est devenu l’un des cadres de l’effectif du CO et l’un des "chouchous" du public de Pierre-Fabre. Sous les couleurs de la sous-préfecture tarnaise, Hounkpatin a déjà disputé 77 matchs toutes compétitions confondues en quasiment quatre saisons pleines.

Il a honoré sa première sélection avec les Bleus en juillet dernier, lors de la tournée en Australie. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, moins de 24 heures après avoir annoncé la prolongation d’Hounkpatin, le Castres olympique annonce la prolongation de contrat du trois-quarts centre Adrea Cocagi. Le Fidjien, arrivé au club en 2020 en provenance de Perpignan, s’est réengagé dans le Tarn jusqu’en 2025. Aligné à 33 reprises avec le CO depuis son arrivée sur les bords de l’Agout, le surpuissant trois-quarts centre de 28 ans (1,85 m, 106 kg) a inscrit quatre essais.

Pau : Papidze sur les tablettes

La Section paloise pourrait accueillir cet été le pilier droit de La Rochelle, Guram Papidze (24 ans), d’après La République des Pyrénées. Le Géorgien, qui a disputé dix-huit matchs dont trois comme titulaire cette saison toutes compétitions confondues, est en principe sous contrat jusqu’en juin 2023 avec les Rochelais.

Vannes : Nicolas et Château arrivent

Le RCV a annoncé lundi la signature du demi de mêlée Erwan Nicolas (26 ans), comme indiqué dans Midi Olympique. L’ancien joueur de Soyaux-Angoulême et de Rouen s’est engagé jusqu’en 2025. Formé à l’UBB, Nicolas a disputé vingt matchs cette saison avec Rouen, dont onze en tant que titulaire. En signant à Vannes, il se rapproche aussi de sa famille. Par ailleurs, l’engagement du numéro 8 columérin Karl Château (29ans) pour trois ans est désormais finalisé, comme relaté par La Dépêche du Midi.

Montauban : Stirzaker s’en va

L’USM va voir partir Nic Stirzaker (31 ans). Le demi de mêlée australien ne souhaiterait pas rester à Montauban et devrait retourner en Australie à l’issue de la saison, d’après La Dépêche du Midi.