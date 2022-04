Barré par la concurrence d'Arthur Coville et de James Hall, le demi de mêlée du Stade Français est apparu à trois reprises en Champions Cup et six en Top 14. Avec la possible arrivée de Morgan Parra, le Canadien ne disposera pas de beaucoup de temps de jeu supplémentaire. Le Canadien a donc décidé de rejoindre pour la saison prochaine le Rugby Club de Vannes.