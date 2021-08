Perpignan : libération anticipée pour Suchier

Thibauld Suchier (30 ans, 1,78 m, 82 kg) a été libéré de sa dernière année contrat par le club de Perpignan. Une information révélée par Actu.fr et confirmé par l’Usap. Arrivé à l’été 2019 en Catalogne, l’ancien ouvreur de Béziers n’a pas réussi à s’imposer avec seulement six titularisations en deux ans.

La Rochelle : Ryan et Steenkamp en renfort dans le staff

L’ancien deuxième ligne international irlandais Donnacha Ryan et l’ancien pilier international sud-africain Gurthrö Steenkamp vont intégrer le staff de La Rochelle, a confirmé vendredi dernier le club finaliste du dernier Top 14. Ryan, 37 ans, capé à 47 reprises avec le XV du Trèfle, vient de raccrocher les crampons après avoir évolué quatre saisons au Racing 92. Sous les ordres du manager Ronan O’Gara (qui était son ancien partenaire au Munster et en sélection) Ryan aura en charge les avants maritimes en binôme avec Romain Carmignani, qui s’occupait des Espoirs du club la saison dernière, a fait savoir La Rochelle dans un communiqué.

Steenkamp, 40 ans, champion du monde 2007 (53 sélections avec les Springboks) et double champion de France avec Toulouse, s’occupera de la mêlée des Jaune et Noir, ainsi que des avants des Espoirs, d’après ce texte. Par ailleurs, le club du président Vincent Merling a promu comme directeur sportif Robert Mohr, ancien deuxième ligne allemand et dirigeant du club également passé par le Stade Français. Sébastien Boboul, qui s’occupait des Espoirs la saison dernière avec Carmignani, est de son côté promu au poste de coach des trois-quarts.

Henry et Cummins sont arrivés à Pau

Absents lors de la reprise en raison des formalités administratives, le trois-quarts anglais Zack Henry et le deuxième ligne australien Steven Cummins sont bien arrivés à Pau et ils ont déjà commencé à s’entraîner avec le groupe. L’Australien Jack Maddocks est le dernier à ne pas encore avoir posé ses valises en Béarn mais la Section a bon espoir de le voir arriver dans les prochains jours. Le champion olympique fidjien Aminiasi Tuimaba est attendu à la fin du mois.