Avec la relégation, l'effectif de Narbonne connaît un grand chamboulement lors de cette intersaison. Les deux nouveaux départs concernent JJ Taulagi (28 ans) et Kimami Sitauti (31 ans). Les trois-quarts polyvalents (le premier couvre les postes d'arrière, de centre et d'ailier, le second est centre et ailier) rejoignent le RC Massy Essonne, champion de Nationale et promu en Pro D2.