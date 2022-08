Lyon : Gomez Kodela, nouvelle tuile à droite

Encore un coup dur pour le flanc droit de la mêlée lyonnaise : après avoir perdu pour six mois Demba Bamba, le Lou devra se passer des services de Francisco Gomez Kodela (37 ans, 25 sélections) pour plusieurs semaines. D’après Le Progrès, le pilier droit argentin manquera la reprise puisqu’il a été opéré d’une pubalgie. La saison dernière, le Puma avait disputé vingt-trois matchs pour neuf titularisations. Heureusement pour le club rouge et noir, le staff a recruté le droitier Feao Fotuaika en tant que joker médical.

Vannes : Vilaseca, c’est signé

Vendredi, Vannes a annoncé l’arrivée prochaine d’Andrés Vilaseca (31 ans) dans le Morbihan. Le centre uruguayen s’engage pour une saison avec le RCV et vient renforcer le centre du terrain où il pourra être aligné aux côtés de son compatriote Nicolas Freitas. Andrés Vilaseca arrive tout droit de son pays d’origine, de Peñarol. Avant cela, il a évolué sous la tunique d’Austin en Major League Rugby. Capitaine de l’Uruguay, il compte 61 sélections avec Los Teros et a disputé les Coupes du monde 2015 et 2019.

Angleterre : les Wasps en péril

Le rugby anglais est en crise financière. Après la menace de liquidation judiciaire de Worcester, les Wasps sont également poursuivis par HM Revenue & Customs, le fisc anglais, pour impôts non-payés. Contrairement à Worcester, le club basé à Coventry n’est pas sous la menace d’une liquidation judiciaire mais sa situation est tendue. Depuis leur déménagement en 2014, les Wasps ne vivent pas sainement leur cohabitation dans le Coventry Building Society Arena, stade partagé avec l’équipe de football et de rugby. Les Wasps ont perdu énormément d’argent malgré des résultats plutôt probants. Afin d’apaiser la situation les Wasps et le Coventry Football Club ont publié un communiqué pour annoncer des investissements communs notamment sur la pelouse : " Nous sommes très heureux d’annoncer à nos supporters que ce travail est en cours et commence immédiatement. Les travaux approfondis commenceront immédiatement "