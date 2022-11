Lui aussi ancien joueur des Wasps, Tom Willis doit trouver un point de chute après le redressement judiciaire et la suspension du club anglais de toute compétition cette saison. Sud Ouest annonce que le joueur est attendu dans une dizaine de jours en Gironde et que seuls des détails administratifs restent à régler. Selon nos informations, Willis a été reçu à Bordeaux la semaine dernière. Son arrivée ferait du bien au club girondin, encore privé de Bastien Vergnes-Taillefer et Antoine Miquel pour plusieurs longues semaines.

Bordeaux-Bègles avait déjà recruté un joueur supplémentaire il y a quelques semaines, en la personne de Renato Giammarioli. Mais l'Italien, qui vient de Worcester, ne s'est pas encore assez bien adapté et n'a pas joué la moindre minute sous le maillot grenat depuis son arrivée.