Clap de fin pour Peter Betham à Clermont. L'ailier, capable de jouer au centre, ne sera pas conservé par l'ASM en fin de saison selon RMC sports. L'Australien (32 ans) a disputé 12 matchs cette saison et marqué 3 essais avec le club auvergnat. Il devrait rejoindre Provence Rugby, actuellement en Pro D2. Dans les colonnes du Midi-Olympique, Bétham avait réagi à la décision prise par le club de ne pas le conserver : "Je ne suis plus un jeune joueur et je ne représente pas l’avenir du club. Je peux comprendre leur choix. Quoi qu’il arrive, mes quatre années ici auront été merveilleuses. Je vais quitter le club sans regret et sans amertume."