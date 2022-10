Retrouvez les indiscrétions en intégralité sur midi-olympique.fr

Le Racing et le Stade français ont trouvé du renfort chez les Wasps

En quête de pilier droit depuis plusieurs semaines, le Racing 92 et le Stade français ont trouvé le renfort tant attendu au sein de l’effectif des Wasps, désormais exclus de Premiership. Les Parisiens ont même décroché le gros lot avec la signature imminente du Springbok Vincent Koch (32 ans, 32 sélections), comme évoqué la semaine dernière. Après six ans aux Saracens, le Sud-Africain était arrivé à Coventry cet été. Samedi, il était présent dans les travées de Jean-Bouin pour assister à la démonstration de sa future équipe face à Brive. Le voisin francilien a, lui, d’ores et déjà enregistré l’engagement du pilier anglais Biyi Alo (28 ans), qui avait été mis à l’essai. Il arrive en qualité de joueur additionnel jusqu’à la fin de la saison 2022-2023.

Simutoga, Herron, Dulon... : Colomiers s’active sur le marché

Colomiers Rugby a la particularité de traverser une saison de transition, à la fin de laquelle 21 contrats de joueurs arrivent à expiration. Pour ce qui est du staff, après la prolongation de Julien Sarraute en tant qu’entraîneur en chef comme indiqué dans les colonnes du Midi olympique, son associé Fabien Berneau devrait poursuivre son travail auprès des avants jusqu’en 2025. Les cas des autres membres du staff seront évoqués dans les semaines à venir. Du côté des joueurs, après la prolongation de Marco Fepulea’i à un poste de pilier droit très sensible, et qui plus est touché par les blessures des tauliers Beka Sheklashvili et Hugo Pirlet, les dirigeants columérins sont sur le point de recruter Michaël Simutoga...