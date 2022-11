Une page importante s’est tournée ce mardi chez les champions de France avec le retour auprès de ses siens, en Angleterre d’Olivier Azam. L’un des deux principaux adjoints de PSA, avait demandé son départ "pour rapprochement familial". Il faut donc le remplacer. Selon nos informations, cette semaine, Joan Caudullo, directeur du centre de formation et ancien talonneur du club, va intégrer temporairement le staff de Montpellier. C’est lui qui se chargera des séances spécifiques pour les avants et de leur préparation pour le déplacement à Toulon aux côtés notamment de Jean-Baptiste Elissalde, Alexandre Ruiz et Bruce Reihana.

A lui de trouver les clefs rapidement afin que le secteur de la touche, en difficulté face au Stade français le weekend dernier (9 ballons perdus), soit plus efficace.

Pour la suite, le président Mohed Altrad, s’est d’ores et déjà mis à la recherche d’un technicien de renom. En effet, Caudullo, déjà en charge du centre de formation et de l’équipe Espoir, ne peut pas multiplier les missions. Altrad souhaite trouver un entraîneur qui sera adoubé par Saint-André.

Attoub davantage que Bru

Ce mardi, le nom de Yannick Bru a rapidement circulé. Seulement même si ce dernier présente l’avantage d’avoir travaillé avec PSA (en équipe de France), et Elissalde (à Toulouse), il est lié jusqu’à la fin de la saison avec les Sharks de Durban en Afrique du Sud. Sa venue ne semble pas d’actualité. Autre possibilité, Patrice Collazo. Il a connu Saint-André à Gloucester quand il était joueur, mais s’il possède les compétences, son profil de numéro un d’un staff, semble le condamner.

Autre hypothèse de travail : David Attoub. Ce dernier vient de terminer une mission de quatre ans au Lou, où il était l’un des adjoints de Pierre Mignoni. Depuis, il officie comme consultant à Bourgoin en Nationale. De plus, sa famille est domiciliée sur Montpellier ce qui simplifierait sa venue au MHR. Originaire de Valence dans la Drôme, il avait été sélectionné par PSA en équipe de France en 2012. A ce jour, il apparaît comme le favori pour le poste, même s’il lui faudra obtenir son bon de sortie du CSBJ.