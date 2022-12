Actuelle lanterne rouge de Top 14, Brive ne sait pas encore où s'écrira son avenir sportif. Le club corrézien n'en reste pas moins actif sur le marché des mutations. Après avoir finalisé la prolongation de contrat du troisième ligne Esteban Abadie (25 ans) et en attendant l'officialisation de celle du centre Guillaume Galletier (25 ans), le CABCL est sur le point d'enregistrer une recrue d'expérience en la personne d'Adrien Pélissié (32 ans, 7 sélections). L'intérêt entre le talonneur clermontois et la formation corrézienne est réciproque. L'affaire est sur le point d'être conclue. Après avoir porté les couleurs d'Aurillac, de Bordeaux-Bègles et de Clermont, avec qui il est engagé jusqu'en juin 2023, l'ancien international va donc découvrir un quatrième club à compter de l'été prochain. A Brive, deux talonneurs se trouvent dans leur dernière année de contrat : Florian Dufour (25 ans) et le Samoan Motu Matu'u (34 ans).

Du côté de Marcel-Michelin, le départ d'Adrien Pélissié, s'il n'a pas été officialisé, était programmé. Autre talonneur de l'ASMCA, Etienne Fourcade (25 ans) pourrait aussi quitter l'Auvergne en juillet prochain, du fait notamment de l'arrivée très probable du Wallaby Folau Fainga'a (28 ans, 27 sélections).