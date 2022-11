L'heure de raccrocher les crampons a sonné pour l'ancien pilier champion du monde avec la Nouvelle-Zélande. Charlie Faumuina qui va sur ses 36 ans (il les aura le 24 décembre, NDLR) a annoncé qu'il ne prolongerait pas son contrat avec le Stade toulousain, qui arrive à échéance à l'issue de la saison. "C’est ma dernière année ici, et je compte prendre le maximum de plaisir jusqu’à la fin", expliquait-il.

Il a expliqué lors de sa prise de parole, qu'il était sur les terrains depuis de nombreuses années et qu'il était temps pour lui de passer à autre chose. Sur le plan physique l'intéressé avoue que "ça va" mais la pratique du rugby quotidienne est de plus en plus rude, "les matchs, c’est facile. Ce qui est beaucoup plus dur, c’est de s’entraîner quasiment tous les jours", ajoutait Faumuina.

Pour la suite de sa carrière, Charlie Faumuina ne sait pas encore si comme son compatriote, Jérome Kaino, il intégrera le staff du club et restera en France, ou si un retour au pays se profile. Il évoque avoir "plusieurs opportunités".

Un passage à Toulouse réussi

L'ancien joueur des All-Blacks a débarqué en Top 14, lors de la saison 2017/2018, après douze saisons chez les Blues d'Auckland et une cinquantaine de sélections avec la Nouvelle-Zélande. Avec en prime un titre de champion du monde en 2015.

Lors de son passage au Stade toulousain, il a gagné le titre de champion de France 2019 et a fait le doublé lors de la saison 2020/2021. Une performance qu'il espère bien réitérer cette saison avec les stadistes, pour s'offrir une sortie digne de ce nom. Charlie Faumuina a aussi été désigné meilleur pilier droit lors de l'exercice 2018-2019.

Top 14 - Charlie Faumuina (Toulouse) avait été désigné meilleur pilier droit de l'exercice 2018-2019Icon Sport

Pour le remplacer le club de Didier Lacroix penserait à son compatriote Nepo Laulala, comme annoncé dans les colonnes du Midi Olympique il y'a plusieurs mois. Le joueur des Blues d'Auckland devrait sauf retournement de situation débarquer dans la ville rose après la Coupe du monde 2023. International néo-zélandais (45 sélections), l'ancien pensionnaire des Crusaders est notamment réputé pour sa solidité dans le secteur de la mêlée.

Par Ghyslain Le Roy