On dit parfois que les prolongations valent mieux que des recrues, c'est on-ne-peut-plus vrai dans cette situation ! Le Géorgien est un élement précieux et très utilisé dans le XV de Sébastien Piqueronies. Il a disputé 17 rencontres cette saison sur les 22 totales qui se sont écoulées.

Profil ultra-complet et quasi moulant aux exigences du Top 14, ce troisième ligne est parmi les meilleurs plaqueurs du championnat. Son activité dans le jeu et notamment dans le secteur défensif (gratteur, soutien) fait de lui un des plus importants et peut-être des plus mésestimé à son poste.

À l'occasion de sa prolongation de contrat, il s'est exprimé sur les raisons qui l'ont poussé à continuer l'aventure. "Tout se passe très bien pour moi à Pau depuis mon arrivée. Ce n’était pas simple de reprendre après une blessure mais l’atmosphère et la confiance du staff et des joueurs m’ont permis de revenir rapidement. Je suis vraiment épanoui. J’ai envie de continuer l’aventure avec la Section pour grandir. J’adore cette volonté de progresser chaque jour, à chaque entraînement, à chaque match qui est très présente ici. L’équipe a un véritable potentiel et des ambitions pour marquer l’histoire du club". Cela a le mérite d'être clair !