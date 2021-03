Kockott finira sa carrière au CO, Villière prolonge... Les coulisses du mercato !

Castres : Kockott finira sa carrière au CO

Après des semaines d’attente et d’indécision, Rory Kockott (34 ans, 11 sélections) a finalement décidé de prolonger l’aventure avec le CO. Le demi de mêlée sud-africain, arrivé en 2011, a signé un nouveau son contrat d’une saison. Le double champion de France mettra ensuite fin à sa carrière, en juillet 2022. « Il effectuera sa dernière saison sous nos couleurs tout en suivant une formation qualifiante d’entraîneur et en apportant sa contribution à la stratégie mise en place par l’encadrement sportif », a commenté le président Pierre-Yves Revol.

Brive : quatre prolongations actées

Brive a annoncé les prolongations de quatre joueurs de l’effectif : il s’agit du centre Maxence Darthou (20 ans), du centre Guillaume Galletier (24 ans), du demi de mêlée Vasil Lobzhanidze (24 ans) et du troisième ligne Retief Marais (25 ans). Les deux premiers prolongent jusqu’en 2023 tandis que le Géorgien et le Sud-Africain poursuivent l’aventure jusqu’en 2024.

Toulon : Villière jusqu’en 2024

L’ailier du XV de France, Gabin Villière (25 ans, 4 sélections), a prolongé avec le RCT pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2024. Débarqué sur la rade à l’été 2019, le joueur formé à Vire dans le Calvados a inscrit trois essais en huit rencontres cette saison.