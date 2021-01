Le joueur, qui a aussi porté les maillots de Leicester, Newcastle et Northampton, avait notamment participé à la Coupe du monde 2015 et sera un renfort de poids pour le RCT. Selon nos informations, le club varois pourrait attirer un autre joueur international, à savoir le troisième ligne centre de Worcester Cornell du Preez (29 ans). L’intéressé, d’origine sud-africaine, compte neuf sélections avec l’écosse. Le joueur, qui a aussi porté les maillots de Leicester, Newcastle et Northampton, avait notamment participé à la Coupe du monde 2015 et sera un renfort de poids pour le RCT.

