Gatland a signé un contrat de quatre ans en faveur de l'équipe de Super Rugby qui comporte une clause lui pemettant d'honorer ses engagements avec les Lions britanniques et irlandais qui effectueront une tournée en Afrique du Sud en 2021. L'ancien talonneur de 55 ans des All Blacks et des Chiefs avait provoqué un vif intérêt apès avoir annoncé qu'il quitterait le pays de Galles, avec lequel il a gagné trois Grand Chelems, après la Coupe du monde au Japon. Gatland n'avait pas fait mystère de son désir de retourner dans la région de Waikato où il a grandi.