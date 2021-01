Montpellier : Goosen sur le départ

L’aventure montpelliéraine de Johan Goosen (28 ans, 13 sélections) touche à sa fin. Le trois-quarts, sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec le MHR, est sur le point de s’engager avec les Blue Bulls, selon des sources sud-africaines. Le Bok, élu meilleur joueur du Top 14 en 2016, n’aura pas retrouvé dans l’Hérault le niveau de ses années franciliennes.

En deux saisons et demie à Montpellier, Johan Goosen a disputé vingt-neuf matchs toutes compétitions confondues pour un seul essai et des prestations nettement en-deça des attentes. Cette saison, il ne compte même qu’une seule apparition, face à Brive, le 25 octobre. Véritable pari sportif et financier de Mohed Altrad à l’été 2018, sa venue dans l’Hérault aura donc tourné au fiasco. Le Sud-Africain va tenter de se relancer sous les couleurs des Blue Bulls, qui disputeront dès l’année prochaine le Pro 16, face aux provinces irlandaises, galloises et écossaises. Sa signature serait imminente, à en croire la presse de son pays. La franchise de Pretoria devrait aussi enregistrer la venue du demi de mêlée de Worcester François Hougaard (32 ans, 46 sélections).

Racing 92 : Gomes sa reste au club

Le pilier du Racing 92, formé au club, prolonge l’aventure avec les Ciel et Blanc jusqu’en 2024. Cedate Gomes Sa a disputé son premier match professionnel avec son club formateur lors de la saison 2014-2015. Double champion de France espoir et champion de France en 2016, l’international Français va continuer de briller du côté de Paris La Défense Aréna pendant 4 ans.

Bayonne : Mikautadze jusqu’en juin

L’Aviron bayonnais a officialisé ce mercredi matin la prolongation du deuxième ligne international géorgien Konstantine Mikautadze (29 ans ; 66 sélections), arrivé en cours de saison en qualité de joker médical, qui restera Basque jusqu’au terme de l’exercice actuel.

Pau : Lucas Rey a prolongé

Promu capitaine en raison de la blessure de Martin Puech, le talonneur de la Section Paloise Lucas Rey a prolongé son contrat avec la Section paloise pour deux saisons supplémentaires. Âgé de 23 ans, celui qui a pris sa première licence au club en 2004 est maintenant sous contrat jusqu’en juin 2023.