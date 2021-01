Depuis plusieurs semaines, un nom attire l’attention et intrigue sur un marché des transferts plutôt atone : celui d’Israel Folau (31 ans, 73 sélections). La star australienne est sous contrat avec les Dragons catalans jusqu’à la fin de la saison 2021 après avoir prolongé d’un an son engagement, en juillet dernier. On avait récemment entendu parler de lui à Bayonne sans que ces contacts ne se confirment. La dernière piste évoquée mène à Toulon. Le Wallaby, qui avait décliné une proposition de Montpellier l’été dernier, est-il sur le chemin d’un retour auXV ? Ce dossier mérite en tout cas d’être suivi.