Transferts : Pau et le CO misent sur des septistes

Les internationaux à VII fidjiens Vilimoni Botitu (21 ans) et Aminiaso Tuimaba (25 ans) devraient débarquer en France cet été, respectivement à Castres et Pau. "Nous avons reçu des demandes pour la libération des joueurs", a déclaré John O’Connor, le président de la Fédération îlienne. Reste à savoir quand les deux septistes pourront débarquer, sachant que des étapes du circuit mondial ont été reportées à l’automne.

Toulon : un pilier droit déniché en fédérale 1

Après des mois de prospection, Toulon a trouvé un nouveau pilier droit : l’heureux élu évolue actuellement à Rennes, en Fédérale 1. Jérémy Boyadjis (30 ans, 1,90 m, 132 kg), passé par les espoirs de la Section paloise, Auch, Rouen et Chambéry, va s’engager pour une saison plus une en option.

Toulon (bis) : Savea espère rebondir

Le All Black Julian Savea (29 ans, 54 sélections) a officialisé son départ de Toulon, la semaine dernière. "Merci à tous ceux qui m’ont soutenu lors de ces deux dernières saisons au RCT", a déclaré le centre ou ailier. Le champion du monde 2015 a exprimé son envie "d’essayer de reprendre le rugby en Nouvelle-Zélande ou de trouver un nouveau contrat".

Lyon : Grosso et Wulf au salaire minimal

Dans les colonnes du Progrès, Pierre Mignoni a confirmé les engagements de Rémy Grosso (31 ans, 5 sélections) et la prolongation de contrat de Rudy Wulf (36 ans, 4 sélections) : "Pour bien finir leur carrière au Lou, ces deux joueurs ont consenti des efforts financiers incroyables puisqu’ils seront au minimum salarial. à ce propos, il faudra que tout le monde fasse des efforts, et moi le premier", a déclaré le technicien. Le Lou est par ailleurs encore en contacts avancés avec le numéro 8 toulousain Gillian Galan (28 ans) dont la venue est de plus en plus probable.

Agen : Gérondeau s’est engagé

En fin de contrat avec le Castres olympique, Camille Gérondeau (32 ans) ne mettra pas un terme à sa carrière cet été. Le flanker, passé par le Racing et Clermont, s’est officiellement engagé avec Agen jusqu’en juin 2022.