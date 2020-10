Les Fidji joueront un amical contre le Portugal, un Australien au CO... Les coulisses du mercato !

Fidji : un match amical contre le Portugal à Limoges

Dans le cadre de sa préparation à la prochaine Autumn Nations Cup, le XV des Fidji a élu domicile à Limoges (Haute-Vienne). Un match amical a été programmé contre le Portugal, le vendredi 6 novembre, au stade de Beaublanc. Coup d’envoi à 18 h 30.

Castres : l’Australien Staniforth en renfort

Castres va enregistrer du renfort dans les jours à venir avec l’arrivée du deuxième ligne australien TomStaniforth (26 ans).L’ancien capitaine des moins de 20 ans australiens s’est engagé pour trois saisons avec le club tarnais. Formé aux Brumbies, il évoluait depuis deux ans aux Waratahs.Cet été, il avait pourtant prolongé jusqu’en 2022 son engagement avec la franchise de Sydney.

Couvre-feu : Canal + reprogramme des matchs

Afin de s’adapter aux contraintes horaires imposées par le couvre-feu, depuis ce samedi, dans huit métropoles de France, le diffuseur Canal + a annoncé la reprogrammation de plusieurs rencontres. En rugby professionnel, Canal + explique : "Deux aménagements sont apportés pour permettre au maximum la venue du public, explique la LNR via un communiqué. En Top 14, s’il se déroule dans une zone concernée par le couvre-feu, le second match du dimanche aura lieu à 17 heures (au lieu de 19 heures)". Ce fut d’ailleurs le cas ce dimanche pour Lyon-Bayonne. Le diffuseur pousuit : "Sur les prochaines journées, des changements sont apportés à la programmation initialement prévue pour limiter la programmation en prime time le vendredi et le dimanche de matches se déroulant dans une zone concernée par le couvre-feu." La semaine prochaine, le derby parisien Stade français-Racing, prévu le dimanche en prime time (21 h 10) a ainsi été avancée à samedi (18 h 15). À sa place, c’est la rencontre La Rochelle - Bordeaux-Bègles qui se jouera en clôture de la sixième journée.

Commission de discipline : Franck Azéma enrage après la longue suspension d’Alivereti Raka

Suspendu pour cinq semaines pour un plaquage haut face à Agen, il y a deux semaines, l’ailier Alivereti Raka ne retrouvera pas les terrains avant le week-end du 21 novembre. Une sanction que le manager clermontois Franck Azéma ne digère pas. "C’est un scandale ! […] Tu es donc convoqué, tu passes en commission, on t’explique que c’est grave, qu’il peut y avoir des circonstances aggravantes. Non, moi je vois qu’il a essayé de plaquer, il n’a pas maîtrisé son dernier mètre ; mais comment c’est possible quand tu arrives à 25 ou 30 km/h ?" a-t-il déclaré dans les colonnes de La Montagne. La sanction est d’autant plus inaudible pour Azéma qu’il la compare aux autres prononcées depuis la reprise. "Depuis le 28 août, il y a eu 18 cartons rouges en Top 14. Cela a donné entre 1 et 3 matchs de suspension, juste un cas à Brive avec 5 matchs. J’ai dit très bien et tant mieux quand les Toulousains (Tekori et Arnold) ont pris un match. Mais que tout le monde soit logé à la même enseigne. Pourquoi, nous, on prend 5 matchs sur un jaune ? Je ne comprends pas, c’est injuste et malhonnête." Clermont a donc décidé de faire appel de cette sanction.