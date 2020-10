Alo-Emile a prolongé, Jelonch courtisé... Les coulisses du mercato !

Stade français : Alo-Emile a prolongé de longue date

Le Stade français n’a pas officialisé l’information mais, selon nos informations, le pilier droit Paul Alo-Emile (28 ans, 17 sélections) a prolongé son contrat pour au moins deux saisons supplémentaires et ce, depuis le début de l’année. Le Wallaby, un des capitaines du club de la capitale, arrivait au terme de son engagement en juin 2021. L’ancien joueur des Rebels compte 116 apparitions sous les couleurs du Stade français, qu’il a rejoint en 2015.

Castres : Jelonch courtisé par l’UBB et Toulouse

Le troisième ligne international de Castres Anthony Jelonch (24 ans ; 2 sélections) est en fin de contrat en juin prochain dans le Tarn. Et si le CO n’a pas perdu espoir de le voir prolonger, le joueur suscite, comme il y a deux ans déjà, les convoitises. Et les deux clubs qui semblent les mieux placés pour l’attirer, comme révélé par nos confrères de La Dépêche du Midi, sont toujours les mêmes. L’Union Bordeaux-Bègles, où officie son ancien entraîneur et mentor Christophe Urios, espère le convaincre. Mais aussi le Stade toulousain, qui aimerait en faire le successeur de Jerome Kaino et qui compte dans ses rangs son meilleur ami en la personne d’Antoine Dupont, est également sérieusement sur les rangs. Toulon, qui s’est montré intéressé par son profil, paraît aujourd’hui en retrait sur ce dossier. Son choix est attendu courant octobre.

Leicester : Tomas Lavanini opéré d'une cheville

Le deuxième ligne international argentin des Leicester Tigers Tomas Lavanini (27 ans ; 56 sélections) va être opéré pour une blessure à une cheville subie lors de la récente défaite de son équipe en demifinale de la Challenge Cup contre Toulon. Un contrecoup malheureux pour lui survenu dans les dernières minutes du match qui l’a obligé à quitter le terrain avec l’aide du personnel médical. Le directeur du rugby de Leicester, Geordan Murphy, a d’ailleurs admis que la perte de Lavanini était très lourde pour le club qui s’attend à se passer du joueur jusqu’à fin décembre...