Avant d'aborder le sprint final, qui commencera jeudi 31 mars avec le choc contre Colomiers à Albert-Domec, l'US Carcassonne a tenu à assurer son avenir, ce jeudi. La conférence de presse exceptionnelle organisée par le club, en présence de ses deux présidents Frédéric Calamel et Benoît Mestre, avait pour but d'officialiser d'abord la prolongation du staff dans son entièreté. Ainsi, Christian Labit et ses associés Mathieu Cidre, Jean-Marc Aué et Aurélien Cologni, présents eux aussi, ont pu exprimer leur satisfaction. "Je suis très satisfait de mon staff, nous avons fait un beau parcours cette saison donc je suis content de pouvoir continuer avec eux à mes côtés encore une saison voire deux, de plus", a déclaré le manager.

Par ailleurs, la conférence de presse était l'occasion d'annoncer les mouvements dans l'effectif carcassonnais. Le monument du club Andrei Ursache (37 ans) prendra sa retraite à l'issue de la saison, tout comme le pilier Julien Facundo (35 ans), et l'ailier Benoît Lazzarotto (34 ans). En fin de contrat en juin, le troisième ligne Louis-Mathieu Jazeix (28 ans) s'est engagé avec Suresnes.

Du côté des arrivées, plusieurs noms ont été cités : Pierre Pagès, demi de mêlée en provenance de Vannes, Etienne Herjean (Oyonnax, troisième ligne), Jules Martinez (pilier, Narbonne) et Clément Clavières (arrière, Castres). Tous les quatre ont signé un contrat de deux saisons.