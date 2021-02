Antoine Dupont a été désigné joueur de la première journée du Tournoi des six nations après sa performance XXL face à l'Italie (50-10). "Il m'a beaucoup impressionné quand je l'ai affronté avec Toulouse. On a réussi à le gérer pendant quelques matches en club mais, quand on n'y est pas parvenu, fin octobre (dernier match du Tournoi 2020, NDLR), il a eu une influence énorme sur le résultat", a ainsi expliqué le capitaine du XV du Trèfle Jonathan Sexton (35 ans, 97 sélections). "Il prend une grosse place dans cette équipe mais le danger vient de partout. Je pense que c'est le danger principal, on a beaucoup parlé de lui cette semaine à l'entraînement et il est impératif de ne pas lui donner de temps ni d'espace", a ajouté l'ouvreur irlandais.

Vidéo - Dupont, "un martien, un extraterrestre" 02:08

Même son de cloche du côté de Conor Murray (31 ans, 93 sélections), pour qui le Toulousain "a fait un match énorme" à Rome, en étant décisif sur quatre des sept essais français. "Vous ne pouvez pas vous permettre de lui donner de l'espace. Mais si vous vous concentrez uniquement sur lui, ça va permettre à d'autres de briller. Nous sommes conscients d'avoir un défi énorme contre une très bonne équipe de France", a également estimé le N.9 irlandais. "Avec autant de dangers, on doit se focaliser sur la défense et sur ce qu'on sait faire. Surtout avec Teddy Thomas sur l'aile, ou des joueurs comme Dupont mais aussi Jalibert. Contre l'Italie, Dupont était dans tous les bons coups. On connaît son niveau. Il est au top en ce moment et il mérite ces louanges. C'est un super joueur, pour lequel j'ai beaucoup de respect", a ajouté le joueur du Munster.