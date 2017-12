Tour du monde des sélectionneurs virés

Le probable limogeage de Guy Novès est une première dans l'Histoire du XV de France. Jamais, depuis que les mandats de quatre ans du sélectionneur ont été institués (en 1991), le président de la FFR n'avait osé limogé son technicien suprême avant terme. Il fallait remonter aux cas Jacques Fouroux (en 1990) et Jean Prat (en 1967) pour trouver des précédents, mais le contexte n'était pas comparable (retrouver dans ce site l'article "Le XV de France n'a pas la culture du limogeage)".

Chez les autres nations, en revanche, il n'est pas rare de voir des sélectionneurs débarqués avant la fin de leur contrat . C'est même arrivé en plein milieu d'un Tournoi des Six Nations, c'était au pays de Galles en 2006 quand Mike Ruddock quitta son poste, moins d'un an après avoir réussi le Grand Chelem. Il ne s'entendait plus avec certains de ses joueurs. Son cas reste le cas le plus spectaculaire à notre sens.

Autres exemples

L'Irlandais Eddie O'Sullivan, reconduit après un Mondial 2007 pourtant loupé mais il préféra jeter l'éponge à l'issue du Tournoi 2008, lui aussi très décevant . Son message ne passait plus.

Andy Robinson (Coach Ecosse 2012)Icon Sport

En Ecosse, Andy Robinson avait survécu à l'élimination du premier tour du Mondial 2011. Mais l'entraîneur anglais du XV du Chardon préféra s'en aller de lui-même dès l'automne 2012 après une humilliante défaite à domicile face aux Tonga. En 2014, Ewen McKenzie faut aussi contraint de partir de la tête des Wallabies après une incroyable période de turbulences : une affaire assez rocambolesque mêlant son travail et sa vie privée avec au milieu une sombre histoire de textos envoyés par Kurtley Beale.

C'est ainsi que Michael Cheika s'est retrouvé aux affaires. Reste évidemment le cas de l'Anglais Stuart Lancaster qui avait prolongé son contrat avant la Coupe du Monde 2015 jouée à domicile. Mais les deux défaites cauchemardesques contre le pays de Galles et l'Australie ont conduit les patrons de la RFU à se séparer de lui dans la foulée pour débaucher Eddie Jones et faire le tournoi avec lui.